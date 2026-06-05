Csaknem 100 milliárdra drágult a József főhercegi palota újjáépítése

beruházás;drágulás;József főhercegi palota;

2026-06-05 10:02:00 CEST

A funkciója továbbra sem ismert.

A budavári Szent György téren 2021 óta zajlik a József főhercegi palota újraépítése. A vasbeton szerkezet már elkészült, a díszes homlokzat láthatóvá vált, az ablakokat is beépítették, ám a belső terek végleges kialakítása még hátravan – írja a 24.hu. A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy a beruházás mostanra közel 100 milliárd forintos projektté nőtt, miközben a jelenleg futó, bruttó 13,4 milliárdos ütemből még nem készülnek el a történelmi hatású reprezentatív terek, csupán azoknak az előkészítő kivitelezése zajlik. A beruházás befejezését 2028-ra ígérik, ám a végső költség, illetve az épület funkciója továbbra sincs meg.

A cikk kiemeli, a nulláról újjáépülő palota kivitelezése jelenleg a negyedik ütemnél tart. A 24.hu adatigénylése nyomán kiderült, hogy

ennek az ütemnek az ára bruttó 13 449 902 874 forint (amely magában foglal egy 5 százalékos tartalékkeretet is).

A még Lázár János által vezetett Építési és Közlekedési Minisztérium válasza szerint ebből a pénzből a reprezentatív terek előkészítő kivitelezése valósul meg:

a vesztibülben (előcsarnokban) és a bálteremben kialakítják azokat a falakat, mennyezeteket és vázszerkezeteket, amelyekre a végső belsőépítészeti burkolatok, festések elkészíthetők.

kiépítik a falak mögött húzódó gépészeti és elektromos nyomvonalakat és berendezéseket.

a megbízás része még a mintáztatások, a zsűriztetések, illetve a részletgazdag ornamentikai (díszítő) elemek legyártása.

Az ÉKM válasza alapján a József főhercegi palota, a neoreneszánsz kert és az istálló újjáépítésére jóváhagyott hivatalos keretösszeg jelenleg bruttó 96,5 milliárd (nettó 76 milliárd) forint. A tárca közölte, az áremelkedéseket és a költségvetés teljesítőképességét figyelembe véve a beruházás összes ütemére vonatkozó tényleges költséget csak a pályáztatások lefolytatása után lehetséges meghatározni.

A portál ezzel kapcsolatban felidézi,

2021-ben még 56 milliárd forintos nagyságrend szerepelt az állami Beruházási Ügynökség éves beszámolójában, ehhez képest a mostani 96,5 milliárdos összeg több mint 40 milliárd forintos növekedést jelent.

A válaszban közölték azt is, hogy a beruházási feladatokat 2025 közepén a Várkapitányságtól átvette az ÉKM.

A négy kivitelezési ütemre összesen nettó 35 milliárd forint értékben kötöttek szerződést, minden esetben a Magyar Építő Zrt.-vel. Az eddig ismert kivitelezési szakaszok:

1. ütem: bontás és alapozás – nettó 3,98 milliárd forint

2. ütem: szerkezetépítés – nettó 3,3 milliárd forint

3. ütem: homlokzat, tető, nyílászárók, lodzsa – nettó 17,1 milliárd forint

4. ütem: reprezentatív terek előkészítő kivitelezése – nettó 10,6 milliárd forint

A portál ugyanakkor kiemeli, a befejezéshez szükség lesz újabb ütemekre is. Nem készült még el az istálló rekonstrukciója, a neoreneszánsz kertből jelenleg még csak a díszes kerítés látható, a palotának az irodai funkcióira szánt terei sincsenek kész.

A beruházás költségeit nemrég a kormányzati struktúra átalakulásával létrejött Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője, Vitézy Dávid élesen bírálta. „Eddig 75 milliárd forint kötelezettségvállalás történt, de már jelezték, hogy ez nem lesz elegendő. Ez mondjuk a teljes szentendrei HÉV felújításának az ára, csak hogy ezt értsük” – fogalmazott, valamint teljes átvilágítást ígért.

Vitézy májusban arról beszélt, hogy az épületnek hivatalosan nincs funkciója, sőt végleges alaprajza sincs. „A szóbeszéd szerint a leköszönő kormány terve az volt, hogy az Alkotmánybíróságot költözteti ebbe az épületbe” – fogalmazott. Most megnézik, hogyha már megépült, lehet-e kulturális célra használni.

Magyar Péter kormányfő ugyanott azt mondta: „torzó nem fog maradni, abban senki sem érdekelt, hogy egy félig megépült épület az félben maradjon. Igyekezni fogunk a költségvetés lehetőségeit áttekintve befejezni ezeket az épületeket, költséghatékony módon”.