Sulyok Tamás ügyét választói felhatalmazás alapján fogják rendezni

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-05 11:14:00 CEST

Az RTL Híradó kapott szót. Magyar Éva kérdésre elmondta, Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatban nem tudnak arról, hogy érkezett-e bármilyen, akár informális visszajelzés az Európai Unió részéről. A kérdést a választói felhatalmazás alapján kell rendezni – emelte ki, hozzátéve, ezt nem uniós, hanem magyar alkotmányos kérésként kezelik. Az Európai Bizottság friss országjelentése bírálta a 14. havi nyugdíj rendszerét a friss országjelentésében.

A Tisza-kormány jelenleg nem tervezi, hogy hozzányúl a rendszerhez, azt ígérik, nem szüntetik meg sem a 13., sem a 14. havi nyugdíjat, továbbá célzott segítséget szeretnének nyújtani azoknak, akiknek erre szükség van. Arra a kérdésre, mi az oka annak, hogy csökkentet sebessé mellett sem indul el a személyszállítás a Budapest–Belgrád vasútvonalon, Vitézy Dávid azt válaszolta: a szóban forgó vonatbefolyásoló rendszer már telepítve van, de még a hatósági engedélyek nincsenek meg, a vállalkozó, a kínai-magyar konzorcium késik.