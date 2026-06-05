Fejleszteni kell a ferihegyi repülőtér körüli infrastruktúrát

sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

2026-06-05 11:21:00 CEST

A Magyar Hang kérdésére, miszerint milyen szinten lesz képviselve a kormányban a légiipari ágazat, lesz-e a területnek államtitkársága, Vitézy Dávid azzal felelt, alapvetően a légi közlekedéssel összefüggő ügyek a Közlekedési és Beruházási minisztériumhoz fognak tartozni, ahogy eddig is. A Budapest Airport esetében nem az a kérdés, hogy működőképes marad-e, mert profitábilis. Jelentős forgalomnövekedés látható, kell infrastruktúra-fejlesztést végezni, a terminálkapacitásra helyezni a hangsúlyt. Az előző kormány dolgozott egy terven, ezt a Tisza-kormány felül fogja vizsgálni, együttműködni a repülőtér menedzsmentjével azzal, hogy a kötöttpályás közlekedés megindulhasson reptérre – fogalmazott. Hozzátette, a vidéki repülőtereket akut működési válság terheli, megoldást kell találni ezek életben tartására.

A párizsi magyar nagykövet hazarendeléséről szóló értesülést Szondi Vanda megerősítette, ott most az első beosztott látja el teendőket. Ennek okairól azt mondta, új külügyminiszter van, ilyenkor ez egy normális diplomáciai folyamat. Azt az információt nem tudták megerősíteni, hogy a közeljövőben Budapesten találkozhat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Magyar Péterrel.