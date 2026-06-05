A Szalay-Bobrovniczky-féle HM angol szolgáltatót is bevont a honvédségi egyenruhák tervezésébe hárommilliárd forintért

Magyar Éva kormányszóvivő bejelentése szerint a hasonló sajtótájékoztatókon Igazságtétel rovat indul, azt mutatják be,
feltárják a kézigránát-baleset körülményeit,
hogyan tűnhettek el Kecskemétről MiG-29-es alkatrészek,
kivizsgálják a Védelmi Beszerzési Ügynökséget érő hackertámadást,
azt, hogy miért kellett angol szolgáltatót bevonni a Magyar Honvédség egyenruháinak tervezésébe mintegy hárommilliárd forint értékben,
a csádi misszió előkészítését,
illetve azt is, mi a helyzet a Balásy Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretösszegű szerződésekkel.