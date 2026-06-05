sajtótájékoztató;Tisza-kormány;

A Szalay-Bobrovniczky-féle HM angol szolgáltatót is bevont a honvédségi egyenruhák tervezésébe hárommilliárd forintért

A Tisza-kormány ki fogja vizsgálni ezt az ügyet is.

Magyar Éva kormányszóvivő bejelentése szerint a hasonló sajtótájékoztatókon Igazságtétel rovat indul, azt mutatják be, 

  • feltárják a kézigránát-baleset körülményeit,

  • hogyan tűnhettek el Kecskemétről MiG-29-es alkatrészek,

  • kivizsgálják a Védelmi Beszerzési Ügynökséget érő hackertámadást,

  • azt, hogy miért kellett angol szolgáltatót bevonni a Magyar Honvédség egyenruháinak tervezésébe mintegy hárommilliárd forint értékben,

  • a csádi misszió előkészítését,

  • illetve azt is, mi a helyzet a Balásy Gyula cégeivel kötött 75 milliárd forintos keretösszegű szerződésekkel.

A funkciója továbbra sem ismert.