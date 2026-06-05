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2026-06-05 11:08:00 CEST

A Szalay-Bobrovniczky-féle HM angol szolgáltatót is bevont a honvédségi egyenruhák tervezésébe hárommilliárd forintért

A Tisza-kormány ki fogja vizsgálni ezt az ügyet is.