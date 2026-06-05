Hangyás fagylalt és homárhotdog is megfér a slambuc és tejbegríz mellett idén

vendéglátás;gasztronómia;Gourmet Fesztivál;

2026-06-05 16:13:00 CEST

Egyetlen hosszú hétvégére az ország gasztronómiai kínálata sűrűsödik össze a Millenárison – legalábbis ez a benyomás a 17. alkalommal megrendezett Gourmet Fesztiválon, amely vasárnapig látogatható Budapesten.

A rendezvényen száz kiállító vesz részt, köztük mintegy negyven vidéki étterem és borászat, amelyek számára a fővárosi megjelenés nem csupán presztízs, hanem értékesítési és márkaépítési eszköz.

A fesztivál egyfajta ideiglenes piac: rövid időre összegyűjti az ország meghatározó piaci szereplőit, idén több mint 200 fogásból, desszertekből és italokból adva helyben elérhető országosan reprezentatív kóstolót. Ez a modell nem ismeretlen a nemzetközi városi gasztronómiában. A budapesti Blaha Lujza téren 2025 szeptemberében nyílt Time Out Market is hasonló elvre épül: szerkesztett válogatásban, egy helyre koncentrálva jeleníti meg a vendéglátás több ismert szereplőjét, konkrétan 11 topéttermet és három bárt. A különbség az időtávban és a léptékben van: míg a Time Out Market állandó városi gasztropont, a Gourmet Fesztivál időszakosan sűríti össze országos szinten ugyanezt a kínálati logikát, és csaknem tízszer nagyobb kínálatot ad. A fesztivál fogások többsége 3500-4500 forint között mozog, ettől olcsóbb - kisebb - és nagyobb - drágább alapanyagokból készülők - is vannak.

A mostani fesztivál gazdasági környezetét egy friss fejlemény is árnyékolja be: éppen a csütörtöki nyitónapon jelent meg a hír, hogy a tatai Platán Gourmet – az ország egyetlen vidéki két Michelin-csillagos étterme – jelenlegi formájában bezár. A döntés a személyi változások, Pesti István séf távozása mellett a tartósan veszteséges működés következménye, és ismét rámutat arra, hogy a csúcsgasztronómia üzleti fenntarthatósága Magyarországon továbbra is bizonytalan.

Az idei Gourmet Fesztivál így piaci tükör is egyben, hiszen egyszerre látszik rajta a vidéki vendéglátás megerősödése, professzionalizmusa és a sérülékenysége is.