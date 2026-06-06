Pragmatikusan

magyar-amerikai kapcsolatok;magyar-orosz viszony;Magyar Péter;

2026-06-06 06:00:00 CEST

A show megy tovább. Ha valaki azt hitte volna, hogy Orbán Viktor bukásával Donald Trump meg Vlagyimir Putyin is mély melankóliába esik és azt suttogja maga elé, hogy „mindennek vége”, hát gondolja újra. Ahogy a külvilágnak alkalmazkodnia kell hozzájuk, mert hát nincs másik amerikai vagy orosz elnök, ugyanúgy nekik is alkalmazkodni kell a megváltozott magyarországi viszonyokhoz. És hopp, egy pillanat alatt bebizonyosodott, amit józanabb kommentátorok végig állítottak: a személyes szimpátia (és a magánbiznisz) nem pótolhatja a hosszú távú geopolitikai és gazdasági érdekeket.

Előbb Trump tolta el magától hű szövetségesét, meg sem várva a választások napját. J.D. Vance alelnököt küldte Budapestre blamálni magát a nyilván az amerikai diplomácia meg a CIA szerint is eleve esélytelen Orbán mellett. Április 12. után pedig azonnal megszólalt a Fehér Ház (Mar-a-Lago): megtudhattuk, hogy az amerikai elnök szerint Magyar Péter „jó munkát fog végezni”. Némi késéssel most az oroszokról derült ki, hogy ők is készen állnak a pragmatikus kapcsolatok építésére az új magyar kormánnyal. Erről Marija Zaharova külügyi szóvivő beszélt, de előtte már Dmitrij Peszkov putyini szócső és a Roszatom vezérigazgatója is hasonlóan nyilatkozott.

Mit is tehettek volna? A kiömlött tejbe felesleges belesírni, az előző kezesbárány/pincsikutya magyar kormányt nem kaphatják vissza, menteni kell, ami menthető. Mindenekelőtt tisztázniuk kell, hogy a Roszatom milyen szerepet játszhat a meglévő paksi reaktorok üzemben tartásában és Paks 2 felépítésében. Azt is, hogy mi lesz a sorsuk az orosz piacon még mindig jelentős haszonnal működő magyar cégeknek, így az OTP leányvállalatának vagy a Richter Gedeonnak. Kis gond, hogy az amerikaiak épp az ellenkezőjét akarják az új kormánytól, mint Moszkva. Azt, hogy Magyarország lazítsa a kapcsolatait az oroszokkal és Kínával, engedje be a paksi projektbe az amerikai cégeket, vásároljon amerikai cseppfolyós gázt meg fegyvereket. De legalább semmi sem utal arra, hogy Magyar Péter bármelyik relációban kedvezőtlenebb alkupozícióban lenne elődjénél, sőt.