XIV. Leó pápa spanyol próbatétele

Spanyolország;látogatás;XIV. Leó pápa;

2026-06-06 07:15:00 CEST

Szombaton kezdődik XIV. Leó pápa első nagyobb európai útja: június 12-ig Spanyolországban vendége lesz, Madridot, Barcelonát és a Kanári-szigeteket is felkeresi.

A látogatás önmagában is történelmi súlyú, hiszen tizenöt éve nem járt pápa az ibériai államban; legutóbb XVI. Benedek érkezett Madridba. A program sűrű: több mint kétezer-ötszáz kilométer, misék, beszédek, intézményi találkozók, és a barcelonai Sagrada Família különleges pillanata, amikor a pápa Gaudí halálának századik évfordulóján megáldja a Jézus Krisztus-tornyot.

Az út mégsem ígérkezik felhőtlen ünnepnek. Madridban XIV. Leó a parlamentben is beszédet mond, ami ritka megtiszteltetés, ám a Podemos párt képviselői már jelezték, távol maradnak. Szerintük semmi sem indokolja az ünnepélyes fogadtatást egy világnézetileg semleges államban. A poltikai erő egyúttal élesen bírálja a katolikus egyházat az egyházi visszaélések ügyének kezelése miatt: úgy látják, a spanyol főpapok vonakodva működnek együtt az áldozatokkal.

A hivatalos programban egyelőre nem szerepel találkozó a pedofília áldozataival, legfeljebb zárt ajtók mögötti beszélgetés képzelhető el. Ez Spanyolországban érzékeny pont, mert a sajtó és az áldozatvédő szervezetek szerint a téma túl sokáig szorult háttérbe. Barcelonában közben katalán körökben felháborodást váltott ki, hogy a Sagrada Famíliában tartandó szertartás túlnyomórészt spanyol és nem katalán nyelven zajlik.

A Kanári-szigeteken másféle lesz a vizit fókusza. Ott a pápa menekültekkel és őket segítő személyekkel találkozik, vagyis a madridi intézmények és a barcelonai jelképek után a perifériák kerülnek előtérbe.