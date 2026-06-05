Megjelent a Tisza-kormány rendelete, nem adnak ki több vendégmunkás-tartózkodási engedélyt Magyarországon

kormányrendelet;vendégmunkások;Magyar Közlöny;tartózkodási engedély;Tisza-kormány;

2026-06-05 16:10:00 CEST

A már kiadott engedélyek – érvényességi idejük lejártáig – érvényesek.

Magyarország nem ad ki ezentúl vendégmunkás-tartózkodási engedélyt, kizárólag foglalkoztatási engedéllyel jöhetnek külföldi dolgozók – vette észre a hvg az erről szóló kormányrendeletet pénteken a Magyar Közlönyben.

Az Orbán-kormány 2024-es rendeletét módosítva nem határoz meg olyan harmadik országot, amelynek állampolgára vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel Magyarországon foglalkoztatható. Foglalkoztatási célú tartózkodási engedéllyel pedig azon országok polgárai dolgozhatnak, amelyekkel Magyarország vagy az Európai Unió visszafogadási megállapodást kötött, vagy amelyek rendelkeznek Magyarországon egy olyan, az adott ország által államilag elismert szervezettel vagy irodával, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a magyar jogszabályok, illetve az Európai Unió jogi aktusai be nem tartása esetében állampolgára elhagyja Magyarország területét, és ebbe az országba visszatér.

Ilyen ország jelenleg Georgia (Grúzia), Örményország és a Fülöp-szigetek. Ennek megfelelően Orbán Anita külügyminiszter a Hivatalos Értesítőben visszavonta azt a közleményt, amely a Fülöp-szigetekről lehetővé tette a vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel történő beutazást. A lap megjegyzi: az eddig kiadott mindkétféle engedély az érvényességi ideje lejártáig változatlanul érvényes. Az indoklás szerint a rendelet célja a vendégmunkások tömeges beáramlásának visszaszorítása, valamint a magyar munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése.

Mint arról beszámoltunk, Szondi Vanda kormányszóvivő a péntek délelőtti kormányszóvivői sajtótájékoztatón már bejelentette: mai hatállyal módosítják a rendeletet, mellyel a munkaerő-kölcsönzők gyorsított eljárásban hozhattak a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Grúziából munkavállalókat. Hozzátette, a Tisza-kormány hosszútávú megoldást keres a vendégmunkások ügyében. Megjegyezte, akik itt vannak, kérvényezhetik munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Jelenleg egyébként arról sincsenek adatok, hány vendégmunkás vállalt munkát Magyarországon.