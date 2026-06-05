pedagógusok;közoktatás;felülvizsgálat;teljesítményértékelési rendszer;Lannert Judit;Magyar-kormány;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-06-05 15:57:00 CEST

Lannert Judit szerint a visszajelzés kultúráját alakítják ki a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere helyett

Az oktatási és gyermekügyi miniszter megnyugtatta a kormányváltás után bizonytalanságot érző tanárokat, hogy a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettség felfüggesztése mellett a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak.