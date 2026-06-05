Lannert Judit szerint a visszajelzés kultúráját alakítják ki a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere helyett

Az egyik első döntés, amelynek az előkészítését fontosnak tartottam, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felülvizsgálata, amely hosszú ideje viták tárgya a szakmában – hangsúlyozta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón ismertetett lépésről. Ennek alapján a jelenlegi teljesítményértékelési rendszert már a következő tanévben eltörlik és egy új rendszert alakítanak ki.
A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ezért megkezdtük a rendszer átfogó felülvizsgálatának előkészítését mind a közoktatás mind a szakképzés területén. Az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztjük. Fontos ugyanakkor, hogy ez a változás senkit nem érint hátrányosan: a korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak – hangsúlyozta a tárcavezető.Három országból nem jöhetnek vendégmunkások, törvénnyel fognak fellépni a gyűlöletpropaganda ellen – Ez volt a kormányszóvivői sajtótájékoztató
Szeretném megnyugtatni a pedagógusokat: ez a döntés nem elvesz valamit, hanem könnyít a mindennapokon. Olyan rendszert szeretnénk kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat. Ugyanakkor fontosnak tartom a visszajelzés kultúráját. Mindannyiunknak fontos tudni, miben vagyunk sikeresek, és hol tudunk fejlődni. Egy jó értékelési rendszer azonban nem félelmet vagy szorongást kelt, hanem támogatást, megerősítést és fejlődési lehetőséget nyújt – fogalmazott Lannert Judit. Bejelentette, hogy a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert.Igazságtalan a tanárok teljesítményértékelő rendszere, még mindig több kérdés merül fel a megvalósítással kapcsolatbanTöbb száz tanár írt egyszerre Pintér Sándornak, hogy ez a teljesítményértékelési rendszer így nincs rendbenA Fidesz nemet mondott arra, hogy ne csak a tanárok, hanem a tankerületi igazgatók teljesítményét is ellenőrizzék