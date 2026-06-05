Halálra késelték James Handy amerikai színészt Los Angeles-i otthonában, barátnője fiát letartóztatták

színész;letartóztatás;Los Angeles;családi tragédia;halálos késelés;

2026-06-05 18:51:00 CEST

A 81 éves férfit, aki a nagyközönség leginkább a Jumanji és a Top Gun: Maverick című filmekből ismerheti, mellkason szúrva, házának udvarán találták meg. A színész kórházba szállítása után meghalt.

A Los Angeles-i rendőrség letartóztatta James Handy színész barátnőjének fiát, a 44 éves Michael Gledhillt – számolt be pénteken a szerdán történt családi tragédiáról az AP amerikai hírügynökség. A nyomozó hatóság közölte, hogy a rendőrök a színész otthonához azután szálltak ki, hogy 911-es segélyhívón egy hang azt közölte, gyilkosság történt. Pontosabban vélhetően maga a tettes mondta a megdöbbentő szöveget, hogy „én vagyok az ember fia, most öltem meg a bűn emberét”.

James Handy 81 éves volt, és többek között olyan filmekben szerepelt, mint az Arachnophobia, a Jumanji, a Top Gun: Maverick, de játszott a NCIS: Los Angeles vagy a CSI: New York, illetve az X-akták sorozatban is. A férfit a rendőrök az udvaron találták meg, mellkason szúrva, eszméletlen állapotban. Kórházba szállították, ahol később életét vesztette.

A rendőrség közlése szerint a 44 éves Michael Gledhillt gyilkosság gyanújával tartóztatták le, 2 millió dollár óvadék megfizetése esetén szabadlábon védekezhet.