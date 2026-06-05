Donald Trump sosem akarta elfoglalni Grönlandot – állítja az Egyesült Államok uniós nagykövete

Egyesült Államok;Grönland;Donald Trump;Andrew Puzder;

2026-06-05 17:18:00 CEST

Andrew Puzder szerint az egész világ félreértelmezte az amerikai elnök korábbi kijelentéseit a Dániához tartozó sarkvidéki szigettel kapcsolatban.

Az Egyesült Államok uniós nagykövete, Andrew Puzder szerint félreértették Donald Trump korábbi kijelentéseit, amelyek Grönland annektálásának lehetőségéről szóltak – írja a Politico.

Trump második elnöki ciklusában többször is felvetette, hogy az Egyesült Államok megszerezhetné Grönlandot és korábban nem zárta ki a katonai erő alkalmazását sem. Ez jelentős aggodalmat váltott ki Európában, különösen azért, mert a sarkvidéki sziget Dánia autonóm területe. A helyzetet tovább árnyalta, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy nappal korábban a képviselőház külügyi bizottsága előtt úgy nyilatkozott: Grönland Dánia része – „egyelőre”.

Az USA uniós nagykövete a brüsszeli Gazdasági Biztonsági Fórumon pénteken arról beszélt: az amerikai elnök szavait „úgy interpretálták, mintha Grönland területi integritását fenyegették volna”, ezzel szemben szerinte Donald Trump „soha nem mondta, hogy meg fogják szállni” a szigetet.

Andrew Puzder szerint az elnök kijelentéseinek célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet Grönland stratégiai jelentőségére, nem pedig egy tényleges katonai akció előkészítése, és nem kellett volna komolyan venni. A nagykövet egy hasonlattal próbálta érzékeltetni álláspontját. Mint mondta: „Ha cappuccinót rendelünk, a kávéért tesszük, nem a habért. Koncentráljunk a kávéra, ne a habra. Ennek nagy része csak hab.”