Visszavonta Tarr Zoltán a Mága Zoltánhoz köthető cég félmilliárd forintos támogatását

állami támogatás;törvénysértés;visszavonás;Mága Zoltán;közpénzek;felszólítás;Nemzeti Kulturális Alap;Tarr Zoltán;

2026-06-05 22:20:00 CEST

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter felszólította a pénzszórás más érintettjeit, hogy egy ideig még kamatmentesen visszafizethetik a közpénzeket.

A Novo Studium Kft. 500 millió forintos támogatásának visszavonását a mai napon jóváhagytam. Közpénzből, az NKA-támogatásokon keresztül költött az áprilisban leváltott kormány a választási kampányra. Ezt igazolja az is, hogy a Novo Studium Kft. 500 millió forint NKA-támogatást kapott arra, hogy a 2026-os választáson meggyőzze a bizonytalan szavazókat – közölte pénteki Facebook-posztjában Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kiemelte, a kulturális programként becsomagolt pályázatban a pályázó egyértelműen olyan adatokat adott meg, amelyek semmilyen módon nincsenek összhangban a pályázati célokkal és amelyek egyszerre törvénysértőek is voltak.

Amint azt a Népszava május elején megírta: a Mága Zoltán hegedűművészhez köthető Novo Studium Kft., Auer Éva ügyvéd cége a Fidesz melletti kampányra kérte az 500 millió forintos támogatást. Emiatt két héttel később Nagy Ervin, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, azóta már a kultúráért felelős államtitkár is, feljelentette Hankó Balázs volt kulturális minisztert, mert véleménye szerint a politikus bűncselekményt követett el és ezt bizonyítani is tudja, a Novo Studium támogatásának a dokumentumaival.

Most Tarr Zoltán közölte, hogy konzultált a támogatáskezelő jogászaival, és arra kérte őket, hogy haladéktalanul intézkedjenek az ilyen és hasonló jogtalan és erkölcstelen támogatások visszaszerzéséről a köz javára. Kiemelte, hogy a Telex közérdekű adatigényléséből korábban kiderült, hogy az előző kormány kulturális minisztériuma négy év alatt milliárdokat költött Mága Zoltán koncertjeire – annyit, mint amennyi az NKA teljes pályázható éves költségvetésének harmada volt. Hatalmas pénzek mentek el az NKA-n keresztül, miközben a közpénz nem egyesek magántulajdona: az Magyarországé, a magyar embereké.

„Fontos, hogy egyszer és mindenkorra mindenki megértse, hogy a közpénznek a köz javát kell szolgálnia. Azok a pályázók, akik úgy érzik, hogy a fentebbihez hasonlóan nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást. Javasoljuk, hogy éljenek ezzel” – szólította fel a többi támogatottat, akik hasonló módon juthattak törvénytelenül állami forrásokhoz. Mint ismert, Hankó Balázs kulturális miniszterként 17 milliárd forintos támogatást osztott szét több NER-közeli előadóművésznek is. Ebből részesült Mága Zoltán is, aki alig pár év alatt irracionális, több mint 3 milliárd forintos támogatásban részesült különböző zenei produkciói megrendezéséhez. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is nyomoz költségvetési csalás gyanúja miatt.