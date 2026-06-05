Jövő héten indul a 97. Ünnepi Könyvhét

Ünnepi Könyvhét;Gál Katalin;

2026-06-05 19:01:00 CEST

Az utolsó fecniig meglátszik egy könyvön, hogy képes volt túlélni a szűkösebb éveket: 204 standdal, több mint 800 programmal várja az érdeklődőket a 97. Ünnepi Könyvhét.

Ijedten vágtak bele a szervezésbe, mert az idei, 97. Ünnepi Könyvhetet nulla állami támogatásból kellett létrehozniuk – erről beszélt Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke csütörtök délelőtt a budapesti Gerbeaud-házban tartott sajtótájékoztatón. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a Vörösmarty tér, a Duna-korzó és a Vigadó tér ad otthont a rendezvénynek június 11. és 14. között. A látogatókat könnyűzenei koncertek, színpadi beszélgetések, dedikálások és gyerekprogramok várják.

A több mint 800 program és a 204 stand alapján mindez kívülről nem feltétlenül látszik, de Magyarország egyik legnépszerűbb irodalmi eseménye nehéz körülmények között működik. Gál Katalin szerint „ha nem is virágzik a könyvszakma, de tartja magát”. Az elmúlt években az infláció, az energiaárak növekedése, a papírhiány, a megemelkedett logisztikai költségek, a szakemberhiány és az adóterhek mellett a gyermekvédelmi és a kötött áras könyvtörvény is komoly kihívások elé állította a kiadókat. A Könyvhét ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a könyvszakma ezek között a feltételek között is életképes maradt.

Erre utalt a sajtótájékoztatón Révész Emese művészettörténész, a Szép Magyar Könyv díj zsűritagja is. Emlékeztetett: a díjat eredetileg a könyvkiadás tömegessé válása és az ebből fakadó minőségromlás ellensúlyozására hozták létre. Ma inkább azt mutatja meg, hogy a kiszámíthatatlan kultúrafinanszírozás ellenére továbbra is vannak alkotók és kiadók, akik hajlandók időt, energiát és pénzt fordítani az igényes könyvek létrehozására.

A versenyben a szépirodalmi kötetek mellett az ismeretterjesztő, szakkönyv-, művészeti, valamint gyermek- és ifjúsági kategóriák legjobbjait is díjazzák. Szépirodalmi kategóriában Krasznahorkai László A stockholmi beszéd című kötete kapott elismerést, míg az Év Illusztrátora díjat Szinvai Dániel nyerte el Álmomban az eső című csendeskönyvéért, amely szöveg nélkül, kizárólag képekkel meséli el történetét.

A hivatalos díjátadót június 11-én, a Könyvhét megnyitóján tartják. A rendezvényt a magyar származású kanadai–brit író, David Szalay nyitja meg, akinek Test című regénye nemrég magyarul is megjelent. Az íróval pénteken pódiumbeszélgetésen is találkozhat a közönség.

A gyermekirodalom külön színpadot kap az idei rendezvényen, ahol átadják az Év Gyerekkönyve Díj gyerekzsűrije által odaítélt elismeréseket is. Az Ünnepi Könyvhét valamennyi programja – a korábbi évekhez hasonlóan – ingyenesen látogatható.

A több mint 800 program és a 204 stand alapján mindez kívülről nem feltétlenül látszik, de Magyarország egyik legnépszerűbb irodalmi eseménye nehéz körülmények között működik.

Gál Katalin szerint „ha nem is virágzik a könyvszakma, de tartja magát”. Az elmúlt években az infláció, az energiaárak növekedése, a papírhiány, a megemelkedett logisztikai költségek, a szakemberhiány és az adóterhek mellett a gyermekvédelmi és a kötött áras könyvtörvény is komoly kihívások elé állította a kiadókat. A Könyvhét ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a könyvszakma ezek között a feltételek között is életképes maradt.

Erre utalt a sajtótájékoztatón Révész Emese művészettörténész, a Szép Magyar Könyv díj zsűritagja is. Emlékeztetett: a díjat eredetileg a könyvkiadás tömegessé válása és az ebből fakadó minőségromlás ellensúlyozására hozták létre. Ma inkább azt mutatja meg, hogy a kiszámíthatatlan kultúrafinanszírozás ellenére továbbra is vannak alkotók és kiadók, akik hajlandók időt, energiát és pénzt fordítani az igényes könyvek létrehozására.

A versenyben a szépirodalmi kötetek mellett az ismeretterjesztő, szakkönyv-, művészeti, valamint gyermek- és ifjúsági kategóriák legjobbjait is díjazzák. Szépirodalmi kategóriában Krasznahorkai László A stockholmi beszéd című kötete kapott elismerést, míg az Év Illusztrátora díjat Szinvai Dániel nyerte el Álmomban az eső című csendeskönyvéért, amely szöveg nélkül, kizárólag képekkel meséli el történetét.

A hivatalos díjátadót június 11-én, a Könyvhét megnyitóján tartják.

A rendezvényt a magyar származású kanadai–brit író, David Szalay nyitja meg, akinek Test című regénye nemrég magyarul is megjelent. Az íróval pénteken pódiumbeszélgetésen is találkozhat a közönség.

A gyermekirodalom külön színpadot kap az idei rendezvényen, ahol átadják az Év Gyerekkönyve Díj gyerekzsűrije által odaítélt elismeréseket is. Az Ünnepi Könyvhét valamennyi programja – a korábbi évekhez hasonlóan – ingyenesen látogatható.