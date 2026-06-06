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Mikor jönnek a fideszes nagyhalak? Elkezdődött az elmúlt tizenhat év felszámolása

Hogyan viszonyuljon a múltjához az az ország, ahol a társadalom többsége így vagy úgy, de kénytelen volt együtt élni a kleptokratikus NER-rel? Podcast.

A rendszerváltás utáni politikai elitnek szóló hadüzenet, hogy együtt vezetik el láncon a fideszes és baloldali politikusokat, akiket most korrupcióval vádolnak. De a tényleges lenyúlások feltárásán túl hogyan viszonyuljon a múltjához az ország, ahol a társadalom többsége így vagy úgy, de kénytelen volt együtt élni a kleptokratikus NER-rel? Hol húzódott az egyén felelőssége egy alapvetően gazdasági bűnözésre épülő, maffiokratikus rendszerben? 

A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? eheti adásában Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettesek, Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője és Batka Zoltán műsorvezető próbálta megfejteni – részben a Népszava sorsán keresztül is –, hogy kinek hol húzódik a felelőssége a NER létében.

Alapvető különbségeket lát Stefano Bottoni a mostani politikai helyzet és az 1989-90-es rendszerváltás között. Karsai László attól félt, hogy választás sem lesz. Ungváry Krisztián szerint az, ami történt, a magyarok sokak által lebecsült erős immunrendszeréről is szól.