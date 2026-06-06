Rosszul lett a Loophia énekesnője a Budapest Parkban

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2026-06-06 09:42:00 CEST

Emiatt az Elefánt koncertje is elmaradt.

Rosszul lett az Elefánt előzenekaraként fellépő Loophia zenekar énekesnője a Budapest Parkban - írja a Telex.

Az üzemeltetési igazgató a koncert résztvevőit arról tájékoztatta, hogy a zenész rosszul lett. A Loophia egy számot adott elő a színpadon, mielőtt az énekesnő rosszul lett. A helyszínre az Országos Mentőszolgálat érkezett, az énekesnő pedig már stabil állapotban van.

Az Elefánt frontembere, Szendrői Csaba azt mondta, a történtek után nem tudják vállalni a fellépést, mert ilyen helyzetben nem tudnák jól érezni magukat, így egy későbbi időpontban tartják meg a koncertet. Ennek új időpontjáról a résztvevőket a jegyvásárláskor megadott e-mail-címen és az Elefánt közösségi felületein tájékoztatják.

A Loophia Instagram-sztoriban azt írta, hogy a Park egészségügyi személyzete azonnal az énekesnő segítségére sietett. A zenekar tájékoztatása szerint stabil állapotban adták át a mentőszolgálatnak..