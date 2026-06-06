Furcsa tárgyra bukkant a polgármesteri hivatal épületében Kovács Gergely

XII. kerület;Kovács Gergely;

2026-06-06 14:08:00 CEST

Elsőre valóban nem tudni, mire szolgál. A mesterséges intelligencia volt segítségünkre a megfejtésben.

Ismeretlen rendeltetésű tárgyra bukkant XII. kerületi hivatalában a polgármester.

Kovács Gergely minderről egy szombati Facebook-bejegyzésében számolt be. A politikus saját bevallása szerint sem tudja, hogy mire szolgál az eszköz. Azt írta, hogy ő maga azért szokta használni, mert megbízhatóan kiírja a 23-as számot. Például tegnap is, amikor nem tudtam, hogy mennyi 17+6, csak be kellett kapcsolnom és meg is lett az összeadás eredménye - tette hozzá, megjegyezve: más hasznos szolgáltatását még nem fedezték fel. Hozzátette, ha sokat nyomkodják, akkor kicseng, de senki sem veszi fel. Kovács Gergely feltételezése szerint lehet, még Gorbacsovhoz volt bekötve.

A ChatGPT szerint az eszköz nagy valószínűséggel egy régebbi analóg rádiótelefonos/URH átjátszó állomás. A berendezés feladata feltehetően az volt, hogy rádiós kommunikációt biztosítson egy zárt vagy félzárt hálózatban: például diszpécserközpont, telephely, intézmény, biztonsági szolgálat, ipari üzem, önkormányzati vagy közszolgálati kommunikáció számára. Az ilyen átjátszó rendszerek lényege, hogy egy rádiótól érkező jelet vesznek, majd nagyobb teljesítménnyel vagy jobb antennapozícióból továbbítanak. Megkérdeztük arról is a mesterséges intelligenciát, hogy mi célból kerülhet egy ilyen berendezés a XII. kerületi polgármesteri hivatalba. Válasza szerint a hivatalhoz vagy az önkormányzati rendészethez/közterület-felügyelethez kapcsolódó URH-rádiós diszpécser- vagy átjátszó rendszer része lehetett.