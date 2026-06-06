Kátai-Németh Vilmos véget vet a rendőri jelenlétnek a gyermekotthonokban

rendőrség;gyermekotthonok;Kátai-Németh Vilmos;

2026-06-06 13:33:00 CEST

Inkább szakértelemre van szükség.

Megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban - jelentette be egy Facebook-videóban a szociális és családügyi miniszter.

Kátai-Németh Vilmos emlékeztetett, a rendőri jelenlétet még Pintér Sándor rendelte el 2025 decemberében a Szőlő utcai javítóintézet köröli botrányban.

„Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket uszítottak a gyermekotthonokra” - fogalmazott. A tárcavezető a döntést azzal indokolta, hogy a gyermekotthonokban nem rendőri jelenlétre, hanem szakmai munkára van szükség. „A gyermekotthonokba szakemberek kellenek és nem rendőrök” - mondta Kátai-Németh Vilmos.