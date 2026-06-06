Választottak a Liverpool szurkolói, Szoboszlai Dominik rúgta a szezon legszebb gólját

Premier League;Liverpool;Szoboszlai Dominik;

2026-06-06 17:59:00 CEST

A második helyet is a magyar sportolónak sikerült megszereznie a szavazáson.

Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek. Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson, és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával.

A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta..

Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál.