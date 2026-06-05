Varga Barnabás duplájával a magyar válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot

Magyarország;labdarúgás;Finnország;felkészülési mérkőzés;2-1;Varga Barnabás;

2026-06-05 22:38:00 CEST

Egyik ország sem jutott ki a 2026-os világbajnokságra, így a Puskás Arénában rendezett mérkőzés mindkét együttesnek felkészülésként szolgált az ősszel kezdődő Nemzetek Ligájára.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját az AEK Athén színeiben görög bajnok Varga Barnabás szerezte, előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek.

Marco Rossi szövetségi kapitány összesen három újoncot avatott: Csinger Márk a kezdőben kapott helyett, míg a két nagy védést is bemutató Yaakobishvili Áron a válogatottól búcsúzó Szappanos Pétert váltotta a kapuban, a csatár Kovács Bendegúz pedig a duplázó Vargát elöl.

Magyarország-Finnország 2-1 (2-0)

Puskás Aréna, 53 148 néző, v.: Ante Culina (horvát) gólszerzők: Varga B. (26., 43.), illetve Miettinen (72.) sárga lap: Osváth (4.), Szoboszlai (79.), Szűcs K. (85.), illetve Suhonen (36.)

Magyarország: Szappanos (Yaakobishvili Á., 63.) - Osváth (Szűcs K., a szünetben), Orbán, Csinger, Kerkez (Nagy Zs., 80.) - Schäfer, Vitális (Szűcs T., 63.) - Sallai (Lukács, 72.), Tóth A. (Redzic, a szünetben), Szoboszlai - Varga B. (Kovács B., 72.)

Finnország: Hradecky (Joronen, 81.) - Skyttä, Koski, Miettinen (Alho, 81.) - Mahuta (Tenho, 56.), Suhonen (Väänänen, 56.), Marhiev (Pyyhtiä, 81.), Walta, Jansson (Jukkola, 66.) - Hakans (Antman, 56.), Pohjanpalo (Keskinen, 66.)

I. félidő:

26. perc: Szoboszlai jobb oldali szögletét követően Varga Barnabás 10 méterről a bal alsó sarokba fejelt (1-0).

43. perc: Tóth Alex harcossága labdaszerzést eredményezett a finn büntetőterület előtt, majd továbbpasszolt Vargához, aki egy állítás után 18 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, a labda a kapufáról vágódott a hálóba (2-0).

II. félidő:

72. perc: Miettinen bal oldalról középre húzott, majd 25 méterről lőtt, a labda pedig a jobb kapufáról pattant a hálóba (2-1).

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.