A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság leírta, hogy Még Dubajban sem lehet elbújni, elfogták az alvilág hírhedt figuráját, Radnai Lászlót

Dubaj;elfogás;Radnai László;

2026-06-06 20:05:00 CEST

A férfit már hazahozták, így megkezdheti börtönbüntetésének letöltését.

Elfogták Dubajban a magyar alvilág hírhedt figuráját - közölte szombaton a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Bár a tájékoztatásban csak a férfi monogramja szerint szerepel, azonban jól beazonosíthatóan és egyértelműen Radnai Lászlóról van szó. A 70 éves férfi ellen 2025 elején adott ki európai és nemzetközi elfogatóparancsot a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja. Befolyással üzérkedés bűntette miatt ítélték jogerősen három év szabadságvesztésre, de nem vonult be a büntetés letöltésére.

A felkutatásban a több rendőri szerv is részt vett, végül a Pest vármegyei nyomozók információi vezettek a férfi Egyesült Arab Emírségekben lévő tartózkodási helyének azonosításához. Végül május 11-én, a helyi hatóságok segítségével fogták el. június 6-án hozták Magyarországra Bécsen keresztül, hogy megkezdje jogerős büntetésének letöltését.

A közlemény felidézi, hogy R. László több, korábban nagy visszhangot kiváltó büntetőeljárásban is érintett volt. Neve felmerült a kilencvenes évek olajügyeivel összefüggésben, szerepelt a kecskeméti maffiaper vádlottjai között, amelyben 12 év szabadságvesztésre ítélték, később pedig egy orgazdasággal összefüggő, úgynevezett „parfümös ügyben” is eljárás indult ellene.