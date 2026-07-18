Súlyos beteg volt. Nemrég hozták haza Dubajból.
A Tisza alelnöke azután szólal meg, hogy kiderült, a választásokat követően Rogán Antal barátja találkozott az apjával. Radnai Márk szerint vannak, akik az ő nevére hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni.
Radnai László, a Jobbik egykori kommunikációs igazgatója elutasította, hogy összekösse a grúz-izraeli üzletembert, Shabtai Michaelit a fiával.
A férfit már hazahozták, így megkezdheti börtönbüntetésének letöltését.
A Portik-ügyek koronatanúja ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, miután a börtön elől Dubajba menekült. Most viszont hazatér Magyarországra, állítása szerint megromlott egészségügyi állapota miatt.
Bűnözők is kaphattak letelepedési kötvényt, ahogy egy diktátor pénzembere is befért a "pénzért uniós útlevelet programba". A Jobbik ugyan szóban határozottan küzd a letelepedési kötvények forgalmazása ellen, ám valahogy Radnai László, a Jobbik kommunikációs igazgatója vezeti azt a céget, amely Michaeli Shabtai, a második legnagyobb letelepedési kötvényforgalmazó cég tulajdonosának érdekeltségébe tartozik.