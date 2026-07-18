Radnai Márk: Nem tárgyalok a NER tagjaival, ahogy korábban sem tettem soha

A Tisza alelnöke azután szólal meg, hogy kiderült, a választásokat követően Rogán Antal barátja találkozott az apjával. Radnai Márk szerint vannak, akik az ő nevére hivatkozva tárgyalnak a NER szereplőivel, befolyást vagy személyes előnyt próbálnak szerezni.