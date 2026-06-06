Százmilliók maradtak érintetlenül, tovább halmozódik az ötös lottó fődíja

Á. B.

szerencsejáték;ötös lottó;

2026-06-06 21:06:00 CEST

Senki se reménykedjen, mindenkinek mennie kell dolgozni hétfőn.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 23. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

19

51

62

72

78

Joker: Joker: 013967. Itt nem született telitalálat.

A nyeremények a következőképp alakultak:

2 találatos szelvény 58 893 darab lett, tulajdonosaiknak 2 930 forint jár;

3 találatos szelvény 1990 darab akadt, ennek nyereménye 22 920 forint;

4 számot tizenkilencen találtak el, nyereményük egyenként 2 191 780 forint;

mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.

A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 450 millió forint lesz.