Százmilliók maradtak érintetlenül, tovább halmozódik az ötös lottó fődíja

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2026. 23. hetén tartott ötös lottó és Joker-számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
19
51
62
72
78
Joker: Joker: 013967. Itt nem született telitalálat.
A nyeremények a következőképp alakultak:
2 találatos szelvény 58 893 darab lett, tulajdonosaiknak 2 930 forint jár;
3 találatos szelvény 1990 darab akadt, ennek nyereménye 22 920 forint;
4 számot tizenkilencen találtak el, nyereményük egyenként 2 191 780 forint;
mind az öt számot senkinek sem sikerült eltalálnia.
A jövő héten egy nyertes esetén várható főnyeremény 450 millió forint lesz.