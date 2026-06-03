időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

2026-06-03 15:23:00 CEST

Zivatar és felhőszakadás jöhet, csaknem az egész országban figyelmeztetés van érvényben

Néhol viharos szél, intenzív csapadék és jégeső is lehet.