időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;elsőfokú figyelmeztetés;

Zivatar és felhőszakadás jöhet, csaknem az egész országban figyelmeztetés van érvényben

Néhol viharos szél, intenzív csapadék és jégeső is lehet.

Az ország túlnyomó részén zivatarokra figyelmeztetnek, sokfelé felhőszakadásra is számítani kell.

A HungaroMet előrejelzése szerint főként a középső országrészben, valamint az Északi-középhegységben, majd estétől egyre inkább délkeleten, keleten is lehet zivatarokra számítani. Ezeket jellemzően erős vagy viharos szél, intenzív csapadék, kisebb szemű jég kísérheti. Kiemelten a Duna-Tisza köze tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben lokálisan felhőszakadás is kialakulhat. A Dunántúl déli, délnyugati felén akár jelentős mennyiségű, tartósabb eső is eshet.

A várható zivatarok miatt négy megye (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala) kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Felhőszakadásra tíz megyében (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna) figyelmeztetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúl nagyobb részén 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtökön napközben az északkeleti megyékben még előfordulhatnak zivatarok hasonló kísérőjelenségekkel, majd késő délutántól fokozatosan stabilizálódik a légkör.

Szerencsére mindenki jól van.