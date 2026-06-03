Zivatar és felhőszakadás jöhet, csaknem az egész országban figyelmeztetés van érvényben

Az ország túlnyomó részén zivatarokra figyelmeztetnek, sokfelé felhőszakadásra is számítani kell.
A HungaroMet előrejelzése szerint főként a középső országrészben, valamint az Északi-középhegységben, majd estétől egyre inkább délkeleten, keleten is lehet zivatarokra számítani. Ezeket jellemzően erős vagy viharos szél, intenzív csapadék, kisebb szemű jég kísérheti. Kiemelten a Duna-Tisza köze tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben lokálisan felhőszakadás is kialakulhat. A Dunántúl déli, délnyugati felén akár jelentős mennyiségű, tartósabb eső is eshet.
A várható zivatarok miatt négy megye (Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala) kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Felhőszakadásra tíz megyében (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna) figyelmeztetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúl nagyobb részén 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő.
Csütörtökön napközben az északkeleti megyékben még előfordulhatnak zivatarok hasonló kísérőjelenségekkel, majd késő délutántól fokozatosan stabilizálódik a légkör.