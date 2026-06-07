Kánikulával indul a jövő hét, szerdán viszont érkezik a hidegfront

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2026-06-07 14:32:00 CEST

A legmelegebb tájakon 32-33 fokra van kilátás hétfőn és kedden, a hét közepétől viszont lehűlés jön, záporok, zivatarok várhatók.

A jövő hét elején a legmelegebb tájakon 32-33 fokos melegre kell számítani, csütörtökre viszont mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet – írja az Időkép.

Az időjárási portál szerint a hét elején délnyugat felől meleg, szubtrópusi eredetű légtömeg érkezik, aminek köszönhetően ismét erősödik a nappali felmelegedés: hétfőn 26 és 32, kedden 28 és 33 fok közötti maximumok lesznek. A hét első napján országszerte napos időre van kilátás, elszórtan egy-egy futó zápor, esetleg zivatar alakulhat ki északkeleten és nyugaton.

Kedden már fátyolfelhők fogják szűrni a napsütést, emellett délutántól előbb a nyugati határ közelében, majd máshol a Dunántúlon is erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok kialakulására is számítani kell. A délies szél ezen a napon a Dunántúlon és a Duna mentén többfelé feltámad, zivatarokat erős, viharos lökések kísérhetnek.

Szerdán azonban megérkezik a hidegfront, és ismét nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt az országban: mag nyugaton csak kevéssel haladja majd meg a 20 fokot, az Alföldön még többfelé mérhetünk 32-33 fokot. Napközben záporok, zivatarok a nyugati, északnyugati tájak kivételével fordulhatnak elő, estétől viszont nagyobb területet érintő záporos, zivataros csapadék érkezhet délnyugat felől.

A front csütörtökre átvonul, megszűnik a csapadék, felszakadozik a felhőzet, viszont országszerte jelentősen visszaesik a hőmérséklet: a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható, ami az élénk, erős északnyugati szélben még egy kicsit hűvösebbnek érződhet majd – jegyzi meg a portál.