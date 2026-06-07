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Ruszin-Szendi Romulusz

Új vizsgálatot rendel el Ruszin-Szendi Romulusz az újdörögdi kézigránát-balesetről

A honvédelmi miniszter a balesetben megsérült nőnek állást ajánlott a tárcánál.

Pénteken a Népszava is beszámolt arról, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Az erről szóló tájékoztatás szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek állítólag nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A hírre reagálva Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közölte, új vizsgálatot rendel el az ügyben.

A tárcavezető a Facebookon közzétett videóüzenetében elmondta, olvasta az ügyről szóló jegyzőkönyveket, amelyeket a katonák készítettek el, és ez alapján kissé máshogyan látja a helyzetet. Ezért a Magyar Honvédség új vezérkari főnökével Sándor Zsolttal egy új vizsgálatot rendel el, ennek keretében nyilvánosságra fogják hozni azt, hogy ha a katonák hibáztak, akkor ki hibázott és miért, „és megkerülhetetlen lesz a politikai felelősségre vonás is” - fogalmazott. 

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, ezt a kiképzést nem a katonák rendelték el, és a végrehajtás módját sem a katonák találták ki, ellenben a politikusok szerinte nyomás alatt tartották a katonákat, hogy akár kézigránátot is kell dobni. 

A tárcavezető közölte azt is: a balesetben maradandó károsodást szenvedett nőnek beosztást ajánlott a Honvédelmi Minisztériumban, hogy a rehabilitáció után újra fontosnak érezhesse magát. Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, ez nem könyöradomány, hanem a munka és megbecsülés lehetősége, annak kimutatása, hogy mivel akar és szeretne, így tud is a tárcánál dolgozni és ezáltal segíteni a Magyar Honvédség ügyét.

Az új eljárásra nézve a miniszter azt ígérte, annak eredményéhez nem fog kelleni egy év, szerinte gyorsan ki fog derülni, hogy akár szakmailag, akár politikailag ki, vagy kik hibáztak.

Mindemellett az ellátásbiztonsági helyzetet természetesen mérlegelni kell, de a tárcavezető hibának tartja, hogy nem indult például etikai eljárás az ügyben.