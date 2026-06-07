Új vizsgálatot rendel el Ruszin-Szendi Romulusz az újdörögdi kézigránát-balesetről

vizsgálat;Ruszin-Szendi Romulusz;újdörögdi baleset;

2026-06-07 12:07:00 CEST

A honvédelmi miniszter a balesetben megsérült nőnek állást ajánlott a tárcánál.

Pénteken a Népszava is beszámolt arról, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Az erről szóló tájékoztatás szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek állítólag nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A hírre reagálva Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter közölte, új vizsgálatot rendel el az ügyben.

A tárcavezető a Facebookon közzétett videóüzenetében elmondta, olvasta az ügyről szóló jegyzőkönyveket, amelyeket a katonák készítettek el, és ez alapján kissé máshogyan látja a helyzetet. Ezért a Magyar Honvédség új vezérkari főnökével Sándor Zsolttal egy új vizsgálatot rendel el, ennek keretében nyilvánosságra fogják hozni azt, hogy ha a katonák hibáztak, akkor ki hibázott és miért, „és megkerülhetetlen lesz a politikai felelősségre vonás is” - fogalmazott.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, ezt a kiképzést nem a katonák rendelték el, és a végrehajtás módját sem a katonák találták ki, ellenben a politikusok szerinte nyomás alatt tartották a katonákat, hogy akár kézigránátot is kell dobni.

A tárcavezető közölte azt is: a balesetben maradandó károsodást szenvedett nőnek beosztást ajánlott a Honvédelmi Minisztériumban, hogy a rehabilitáció után újra fontosnak érezhesse magát. Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta, ez nem könyöradomány, hanem a munka és megbecsülés lehetősége, annak kimutatása, hogy mivel akar és szeretne, így tud is a tárcánál dolgozni és ezáltal segíteni a Magyar Honvédség ügyét.

Az új eljárásra nézve a miniszter azt ígérte, annak eredményéhez nem fog kelleni egy év, szerinte gyorsan ki fog derülni, hogy akár szakmailag, akár politikailag ki, vagy kik hibáztak.