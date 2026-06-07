Második világháborús bombát találtak Gyulafirátóton

világháborús bomba;Gyulafirátót;

2026-06-07 15:20:00 CEST

Az 50 kilogrammos szovjet bomba miatt a rendőrség mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet.

Második világháborús szovjet bomba került elő a Veszprémhez tartozó Gyulafirátóton – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete vasárnap délután.

A tájékoztatás szerint csatornázás közben került elő az 50 kilogrammos bomba vetett állapotban, kibiztosított gyújtószerkezettel. A katonai tűzszerészek vasárnap a helyszínen kiszerelték és megsemmisítették a gyújtószerkezetet, a bombát pedig a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárta a területet, a korlátozás 34 házat és 74 lakót érintett. A korlátozást azóta feloldották.