Magyar Péter: Nem lesznek illegális bevándorlók Magyarországon

Fidesz;illegális bevándorlás;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-06-07 14:36:00 CEST

Reagált a kormányfő a fideszes vádra.

A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is - közölte Magyar Péter sokadszorra a sokadik ezzel ellentétes fideszes állításra reagálva a Facebookon.

A Fidesz szombaton és vasárnap is arra szólította fel a miniszterelnököt és a Tisza-kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő európai uniós migrációs paktumot.

Pénteken a témában fideszesek és mihazánkosok közös részvételével tartottak tüntetést a témában, a néhány száz fő részvételével tartott demonstráción megjelent többek között a fideszes Németh Balázs, Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke Bede Zsolt, a Vadhajtások bloghoz köthető fideszes provokátor és Dopeman fideszes gengszterrapper. Magyar Péter a Miniszterelnökség épületénél az erkélyről figyelte a tüntetőket, s megtapsolta őket, továbbá magyar zászlót lengetett és mosolyogva szívecskét mutatott nekik, amit a fideszesek hergelésként értékeltek.