Magyar Péter: Nem lesznek illegális bevándorlók Magyarországon

A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is - közölte Magyar Péter sokadszorra a sokadik ezzel ellentétes fideszes állításra reagálva a Facebookon.
A Fidesz szombaton és vasárnap is arra szólította fel a miniszterelnököt és a Tisza-kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a jövő pénteken életbe lépő európai uniós migrációs paktumot.
Pénteken a témában fideszesek és mihazánkosok közös részvételével tartottak tüntetést a témában, a néhány száz fő részvételével tartott demonstráción megjelent többek között a fideszes Németh Balázs, Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke Bede Zsolt, a Vadhajtások bloghoz köthető fideszes provokátor és Dopeman fideszes gengszterrapper. Magyar Péter a Miniszterelnökség épületénél az erkélyről figyelte a tüntetőket, s megtapsolta őket, továbbá magyar zászlót lengetett és mosolyogva szívecskét mutatott nekik, amit a fideszesek hergelésként értékeltek.Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László tüntetést szervezett a Miniszterelnökség elé, Magyar Péter zászlót lengetve fogadta a résztvevőketOrbán Viktor is támogatja az állami vezetők mellett szerveződő tüntetést