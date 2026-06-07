Kézilabda: eljött a trónfosztás napja a női BL-ben

női kézilabda Bajnokok Ligája;

2026-06-07 22:27:00 CEST

A két magyar válogatottal felálló francia Metz HB nyerte a női Bajnokok Ligáját, miután története első fináléjában Budapesten 31-29-re legyőzte a címvédő Győri Audi ETO együttesét.

Kevés olyan thriller van, ami felülmúlná a Győr szombat esti elődöntőjének izgalmait, ugyanis a magyar csapat egy végletekig kiélezett meccsen egyetlen találattal (31-30) múlta felül a francia Brest Bretagne együttesét, méghozzá úgy, hogy az utolsó pillanatokban a rivális támadhatott, de Fodor Csenge lefülelt egy passzt, és ezzel nem csak döntő érdemeket szerzett, de lényegében döntőbe juttatta csapatát. S, hogy mennyire nem áll távol a valóságtól a felütésben említett műfaji kategória, azt Per Johansson vezetőedző értékelése is igazolta, miután a svéd szerint a szezonbeli legnagyobb kihívásukkal találkoztak: „Nem hiszem, hogy ebben az idényben bármi akkora kihívást jelentett volna számunkra, mint amit a Brest állított elénk a mai napon. Nagy problémákkal néztünk szembe. Nehéz volt védekezni ellenük. Az első félidőben mi diktáltuk a tempót és sok gólt szereztünk, aztán a második játékrészre erősebben jöttek vissza. Olyan volt a végjáték, mint egy érmefeldobás. A Brest szinte mindig egy lépéssel előttünk járt. Azt hiszem, az egyik legnehezebb találkozóm volt edzői pályafutásom során. Büszke vagyok a női kézilabdára, hogy a két csapat ilyen mérkőzést tudott a pályára vinni.”

Szóval már a szombati elődöntő olyan feszültséget hozott, ami jelezte: a sportág női ága izgalmakban már mindenképp felzárkózott a férfiak által játszott kézilabdázáshoz. A másik ágon pedig egy ugyancsak francia csapat, a Metz HB a CSM Bucurestit ütötte el a finálétól (32-27), így vasárnap jöhetett a szezon utolsó meccse, a Győr–Metz parti az MVM Dome-ban.

A bajnoki címet és a Magyar Kupát már ebben a szezonban besöprő kisalföldi alakulat tizenegyedszer jutott be a négyes döntőbe, BL-döntőt pedig 12. alkalommal játszhatott, ebből hetet meg is nyert. A Metz története során először jutott BL-fináléba – és a trófeát egyből haza is vitte. Méghozzá egy nem mindennapi győzelemmel végződött meccs után: holott előzményként a két együttes az idény első felében kétszer is találkozott a csoportban, és a kisaföldiek hazai pályán 31-27-re, idegenben 27-24-re kerekedtek felül. Nem mellékszál, a két csapatban ugyanannyi magyar szerepelt, a Metzben Albek Anna és Vámos Petra, míg a Győrben Fodor Csenge és Szemerey Zsófia. Tíz perc után 8-5-re vezetett a címvédő ETO, a kapus Hatadou Sako is betalált, a pályafutása utolsó meccsét játszó két svéd, Nathalie Hagman és Anna Lagerquist közül előbbi remekelt.

Mindkét társulat jó hatékonysággal értékesítette ziccereit, húsz perc múltán 14-13-as előnyt épített ki a magyar csapat. Ugyanakkor a Metzben kiválóan teljesített a következő idénytől már az ETO-ban kézilabdázó beálló, Sarah Bouktit, aki ekkor hat gólnál tartott. Az első játékrész nagy részében a Győr volt előnyben, ám a pihenő előtti másodpercekben a Metz visszavette a vezetést Bouktit kilencedik találatával (18-17).

Aztán Vámos Petra gyors egymásutánban kétszer is betalált, Bouktit pedig továbbra is megállíthatatlan volt, míg győri részről De Paula szerzett újabb különlegesen szép gólt, majd Albek büntetőjével a 39. percben 24-21-re vezetett a Metz. Az utolsó negyedórába 28-22-es francia előnynél léptek a felek. Öt perc volt már csak hátra és két találat a különbség, amikor Kristine Breistöl piros lap miatt kiállt a kisalföldiektől. Az utolsó két percbe érve még mindig hárommal vezetett a Metz, Sako két ziccert is védett, ám az egyenlítésért már nem támadhatott a Győr, a vége kétgólos vereség lett. Az első metzi női BL-sikerhez Sarah Bouktit 12, Vámos Petra három, míg Albek Anna két góllal járult hozzá.