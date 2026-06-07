A FIFA-hoz fordul az iráni labdarúgó válogatott, miután az Egyesült Államok több stábtagjuktól megtagadta a vízumot

Irán;Egyesült Államok;labdarúgó-világbajnokság;

2026-06-07 13:53:00 CEST

Az iráni játékosok pedig csak a mérkőzések napján léphetnek be az Egyesült Államokba és még aznap el is kell hagyniuk azt.

Irán azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy az megtagadta a vízumot a labdarúgó-válogatottjuk több stábtagjától, órákkal azt követően, hogy Washington egyébként megerősíthette, beléphetnek az országba a perzsa állam játékosai - számolt be róla a BBC.

Amerikai tisztviselők az ügyben azt közölték, hogy pénteken - 10 nappal Irán június 15-i, Új-Zéland elleni, Los Angelesben tartandó első mérkőzése előtt - a játékosok és „a szükséges kisegítő személyzet” megkapta a vízumot, azonban Irán „nem élhet vissza ezzel a rendszerrel, hogy terroristákat csempésszen be az Egyesült Államokba hamis ürügyekkel”.

Az iráni állami média szerint 15 tisztviselő, köztük a labdarúgó-szövetség elnöke, helyettese és egy médiaigazgató is azok között van, akiktől megtagadták a belépést az Egyesült Államokba. A csapat szombaton indult útnak törökországi edzőbázisáról Mexikóba, ahol helyi idő szerint vasárnap kora reggel landolnak mintegy 20 órás repülőutat követően. Várhatóan a torna nagy része alatt is Mexikóban állomásoznak, Irán mexikói nagykövetségének tájékoztatása szerint ugyanis a csapat csak a mérkőzéseik napján léphet be az Egyesült Államokba és még aznap el is kell hagyniuk azt. A közlemény szerint Washington „a legmagasabb szintre emelte az iráni labdarúgó-válogatotttal szembeni diszkriminatív bánásmódot.”

A történtek miatt Irán a FIFA-hoz fordul, hogy avatkozzon be. A BBC megjegyzi: a világ futballtörténetében ez lesz az első olyan alkalom, hogy a rendező ország egy olyan ország válogatottját fogadja, amely ellen háborút indított.

Korábban Marco Rubio amerikai külügyminiszter az ügyben úgy nyilatkozott, hogy az iráni futballdelegációban nem lehetnek olyan személyek, akik kapcsolatban állnak a Forradalmi Gárdával.

A perzsa állam válogatottja a tervek szerint június 15-én játssza első mérkőzését Új-Zéland ellen a kaliforniai Inglewoodban, majd hat nappal később, 21-én, ugyanitt Belgium ellen lépnek pályára. Egyiptom ellen június 26-án Seattle-ben mérkőznek meg.