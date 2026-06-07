Újra összeesett a pályán a dán válogatott Christian Eriksen

futball;Ukrajna;Dánia;Christian Eriksen;hirtelen szívmegállás;

2026-06-07 21:25:00 CEST

A VfL Wolfsburg játékosa országa Ukrajna elleni felkészülési meccsén lett rosszul. Kórházba vitték, állítólag jól van.

Hat évvel egy korábbi hasonló incidens után újra összeesett a pályán Christian Eriksen. A dán válogatott és az VfL Wolfsburg középpályása országa Ukrajna elleni felkészülési mérkőzésének a 65. percében lett rosszul. A közvetítés szerint azután kapott a mellkasához, hogy szóváltásba keveredett az ukrán Ruszlan Malinovszkijjal. Az orvosok azonnal rohantak hozzá, a játékvezető röviden egyeztetett a két ország szövetségi kapitányával, aztán a 2-1-es dán vezetésnél félbeszakította a mérkőzést. Christian Eriksen felkelt, lábon hagyta el a pályát, ami után kórházba vitték. Morten Boesen csapatorvos közlése szerint nagyon kevés időre vesztette eszméletét, az a szívritmus-szabályozó, amelyet egy hat évvel ezelőtti eset miatt kapott, tökéletesen működött. – Most már jobban van, engem kért, hogy adjam át ezt az üzenetet – fűzte hozzá az orvos.

Christian Eriksenn rosszulléte alatt az élő közvetítés az üres kaput mutatta a Odense városi futballpályán, a a dán TV2 Sport percről percréje szerint a dán játékosok közül aggodalmukban többen elsírták magukat.

Christian Eriksen 2020. június 7-i Dánia–Finnország Európa-bajnoki mérkőzésen ijesztett rá a futballvilágra, amikor még az Inter Milan játékosaként az első félidő hajrájában, a 41. percben összeesett egy bedobásnál. Akkor öt percre megállt a szíve, újra kellett éleszteni, a hirtelen szívmegállás miatt kapott szívritmus-szabályozót, nem is folytathatta klubszinten Olaszországban.

A 34 éves középpályás egyébként éppen ma, az Ukrajna elleni meccsen ünnepelte a 150. válogatottságát.