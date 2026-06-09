Romeltakarítás és parlamentarizmus

törvényhozás;

2026-06-09 06:00:00 CEST

Rohamtempóban működik a törvényhozás. Ez tökéletesen rendben is van, hiszen 16 év rombolását és ámokfutását kell semlegesíteni, megszabadulni rengeteg béklyótól – mi, választók, ezt kértük és erre adtunk felhatalmazást a szavazatunkkal. A parlamenti vágta annál is inkább érthető, hogy egy csomó kérdésben az EU is ezt tűzi feltételül, anélkül persze, hogy „Brüsszel” követelményei bármiben is ellentmondanának Magyarország jól felfogott érdekeinek.

Ebből a szempontból én - laikusként - abszolút elfogadhatónak látom, hogy ezeket a Sürgős-Azonnal-Siess törvényjavaslatokat egyéni képviselői indítvány formájában nyújtja be a hatalom. Itt talán csak arra kell odafigyelni, de nagyon, hogy ezek az egyéni indítványok ne váljanak ugyanúgy általános gyakorlattá, mint azt a Fidesz tette – a viták minél hatékonyabb kizárásának érdekében. A Tiszánál ezzel szemben a gyors határozathozatal a cél: a kormány által történő benyújtás megengedhetetlen időpazarlás lenne a jelenlegi helyzetben. De vigyázzunk, nehogy „normál ügymenetté” váljon a már nem tűzoltó jellegű jogszabályok – reméljük, nem olyan sokára kezdődő – alkotásakor.

Sajnálatos azonban egy másik jelenség, amit a Tisza szintén, legalább részben örökölni látszik elődjétől. Ez pedig a salátatörvények borzasztóan káros gyakorlata, melynek egyedüli látható célja az volt, hogy minél nagyobb rendetlenség uralkodjék a törvénytárban. A június másodikán egyéni indítványként benyújtott „a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról” törvényjavaslatnak már a címe is ilyesmit mutat.

Valóban, ennek a törvénytervezetnek is sürgős az összes alkotórésze. De azt még a rohamtempó sem indokolhatja, hogy “a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közfeladatellátásának elősegítése érdekében állami tulajdonba kerülő ingatlanok” címen a VIII. kerületben több mint száz otthon felszámolásának igen sürgős leállítását miért kellett a gyűlöletkeltő reklámok betiltásáról szóló jogszabályba beszuszakolni.

Ez még nem amolyan igazi, tipikus fideszes mintájú salátatörvény, de egy nagyon rossz úton lehet az első lépés. Szerintem még most is érdemes különválasztani azt, ami nem illik egybe – ne teremtsünk ilyen precedenst!

A szerző műfordító.