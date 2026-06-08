Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza bizalmi embere a Mi Hazánk egyik politikusával tárgyalt Tóth Péter lejáratásáról

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2026-06-08 15:17:00 CEST

A titokban rögzített beszélgetésben simán kommunistázták Tóth Pétert, a Tisza volt kampányfőnökét, jelenleg a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadóját.

Hanzel Henrik – aki egykor fontos pozícióban volt a Tisza Pártnál, és aki az utóbbi időben a párt alelnökének, Radnai Márknak a kampányát segítette – év elején a Mi Hazánk egy vidéki politikusával egyeztetett arról, hogy hozzájusson olyan információkhoz, amelyek terhelőek lehetnek Tóth Péterre, a Tisza akkori kampányfőnökére, ma már a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadójára – írja a 444 egy hangfelvétel alapján. A tárgyaláson részt vett Hazel, valamint Budai Balázs, egy budapesti Tisza Sziget alapítója, valamint Varga Tamás, a Mi Hazánk baranyai politikusa, a pécsi városi közgyűlés tagja. A tárgyalás a felvétel metaadatai szerint január 30-án készült, vélhetően Pécsen vagy környékén egy vendéglátóhelyen.

A beszélgetés elején elhangzik, hogy a találkozót Budai szervezte meg Varga és Hanzel között. Azzal kezdik, hogy Varga korábban szóban és egy dokumentum formájában is eljuttatott Hanzeléknek információkat, amelyek Tóth Péterre nézve „nem kellemesek”. Hanzel azt mondja, megkapta, feldolgozta ezeket. A találkozás célja is ekkor válik világossá: „Henrik az az ember, aki meg tud szervezni Márkkal egy találkozót” – mondja Radnai Márkra utalva Vargának Budai. – „Annyi, hogy a Tóth Péter-féle kommunistákat nem szabad sehova beengedni” – fogalmazott Varga, mire Hanzel, azt mondta, hogy „vagyunk így egy páran ezzel”.

Csak az a baj, hogy szerintem elaludtatok, és az a baj, hogy visszaengedtétek ezeket… Odakerültek újra ezek a Bajnai-féle mindenféle szarok – bírálta Varga a tiszásokat, akiket Hanzel kicsit úgy mentegetett, hogy azért ne üljön fel minden történetnek, „mert azért itt is vannak „éleslátású” emberek. Azt elismerte a felvétel tanúsága szerint. hogy ez egy nagyon veszélyes találkozó, ezért megpróbál nagyon óvatosan fogalmazni, de a „csibészbecsületben” ennek ellenére bízik. Később Varga utalást tesz arra, hogy az Tóthról állítólagos szóló – információi Kisberk Szabolcstól, a Mi Hazánk kommunikációs igazgatójától származnak, továbbá Ruff Bálint elemzőt, aki ma már a Miniszterelnökséget vezető miniszter, szidalmazni kezdte, mondván nem akarja, hogy ezek az emberek visszakerüljenek Magyarország irányításába.

Radnai Márk a 444-nek azt mondta, hogy nem tudott a találkozóról, mert odáig nem is jutott, hogy neki ajánljon ilyent, és egyébként sem élt volna vele”. Hanzel a lap kérdésére először azt mondta, nem emlékszik arra, hogy találkozott volna Vargával, a Mi Hazánk pécsi politikusával, majd a bizonyítékok emlegetésére, és hogy miért szeretett volna Tóthról, a saját maga által is támogatott párt kampányfőnökéről információkhoz jutni, rövidre zárta a beszélgetést. – „Nagyon szépen köszönöm a kérdését. Nem, nem tudok erről semmit, úgyhogy én ebben, ha megengedi, nem nyilatkoznék” – tette hozzá Radnai kampányembere, akiről Varga Tamás kérdésünkre elismerte, hogy január végén Pécsen történt a fenti találkozó, és azt Hanzel és társai kezdeményezték. Utóbbiról felidézték, hogy ő rögzítette azt a 2024 novemberében közzétett felvételt Vogel Evelinnel folytatott beszélgetésről, amelyből ő maga tett közzé részleteket, és azt akarta bizonyítani, hogy Vogel pénzért zsarolja a Tiszát.