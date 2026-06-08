A Szilas-liget fejlesztési szerződésének a felmondását kezdeményezi a XV. kerület

beruházás;szavazás;XV. kerület;szerződésbontás;Bayer Construct;Szilas-liget;

2026-06-08 14:35:00 CEST

Meghiúsulni látszik a Szilas-liget beruházás: az építkezés nem kezdődött el, a beruházó költözött a területről, a hírek szerint nincs érvényes építési engedélye, a Tisza-kormány pedig ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálja a kiemelt beruházásokról szóló kormányrendeleteket.

Az Élhető XV, illetve a Zöld 15 Egyesület nevében bejutott hét képviselő szerint most az a veszély fenyeget, hogy a beruházó Bayer Construct az önkormányzattal kötött megállapodásra hivatkozva azt állítja majd a projekt kiemelő kormányhatározatának felülvizsgálatakor, hogy bírja a kerület támogatását. Holott a kerületiek elég határozottan jelezték, hogy nem szeretnének 65 méteres tornyokat, állandósuló dugót, ellehetetlenülő közösségi közlekedést, még hosszabb várólistákat a szakrendelőben.

Mindezekre tekintettel rendkívüli testületi ülést kezdeményeztek, amit Cserdiné Németh Angéla (DK) polgármester hétfő reggelre össze is hívott. A Pálmai Attila, az Élhető XV. Egyesület képviselője által ismertetett előterjesztésben egyrészt azt kérték, hogy a polgármester vizsgáltassa felül a megállapodás jogszerűségét, másrészt kezdeményezzen tárgyalásokat a beruházóval a fejlesztési megállapodás közös megegyezéssel való megszüntetéséről, illetve ha ez nem vezet eredményre, akkor készítsék elő a bírósági úton keresztül való felmondást.

A Fidesz mindhárom kerületi önkormányzati képviselője egyenként, többször visszatérően – alig titkoltan beruházói érdeket szolgáló - kérdéseket tett fel a kerületvezetésnek, illetve az előterjesztőknek címezve. Így például arról érdeklődtek, hogy támogatnák-e a képviselők, ha új ajánlatot tenne a beruházó, milyen a terület jelenlegi övezeti besorolása, honnan tudják, hogy nincs építési engedélyük, illetve meghívták-e a cég és a Tisza-kormány képviselőit az ülésre. Azt sem értették, hogy az önkormányzat támogatói szerződése pontosan miben segíti a beruházás megvalósítását, vagy éppen mennyiben befolyásolná a kiemelő határozat felülvizsgálatát.

Csernák János alpolgármester egyrészt örült, hogy a Tisza-kormány felülvizsgálja a kiemelő kormányrendeleteket, de felhívta a figyelmet arra, ha ez így lesz, akkor valójában nincs is szükség a megállapodás felmondására. Ha viszont mégis marad a kiemelt státusz, akkor a szerződés megszűnésével még ennyi garanciájuk se marad a fejlesztővel szemben.

A kerület 13 milliárd forint értékű fejlesztésétől esik el a megállapodás felmondásával

– jelentette ki Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi DK-s polgármester, aki azt is sérelmezte, hogy az előterjesztés szerint az önkormányzat aránytalan kötelezettségvállalást tett a beruházónak és nem szálltak szembe vele, de ez nem igaz szerinte. – Az önkormányzat honlapján 44 dokumentum található a Bayer-beruházással kapcsolatban – hívta fel a figyelmet a polgármester, aki azt is leszögezte, hogy sem az önkormányzat, sem ő nem akarta, hogy a lakópark megépüljön. Jelenleg is szakemberek garmadája dolgozik azon, hogy a kerületbe tervezett kiemelt beruházások emberi léptéket kapjanak. De az önkormányzat keze meg volt kötve. Az Orbán-kormány idejében két út volt: politikai jelszavakat gyártanak vagy alkalmazkodnak a jogi realitásokhoz és megpróbálják a lehető legtöbbet kicsikarni a helyzetből. Ők az utóbbit választották. A választás után egyébként levelet írt a Bayer Construct vezetőjének, kérve, hogy semmi olyat ne tegyen, ami árt a kerületnek, egy másikat pedig a miniszterelnöknek, akitől azt kérte, hogy prioritásként kezeljék a kiemelt beruházások felülvizsgálatát. Arról nem beszélt, hogy kapott-e bármelyiküktől választ.

Meghívott szakértőként Dienes János volt zuglói főépítész elmondta, hogy

a fejlesztési megállapodás valójában az idevágó jogszabály megkerülése, mivel településrendezési szerződés helyett kötötte a Bayer Construct, azért, hogy ne kelljen településrendezési tanulmánytervet készíttetnie.

Annak a félelmének is hangot adott, hogy a Tisza-kormány a folyamatban lévő ügyek estében nem tudja visszamenőleg érvényteleníteni a kiemelő kormányhatározatokat, mivel az szerzett jog elvétele lenne. Így szerinte érdemben csak az önkormányzat tud lépni, például azzal, hogy nem adja ki a tulajdonosi hozzájárulásokat.

A Fidesz erre felvetette, hogy szükség van új lakóparkokra a kerületben, mivel csökken a népesség. Gyurkó Dániel alpolgármester szerint ezen a problémán egy ilyen 3500 lakásos „gettó” nem segít.

Szilvágyi László (Zöld 15 Egyesület) kitért arra is, hogy az önkormányzat ebben a megállapodásban vállalta különféle hozzájárulások kiadását, beleértve a fakivágási engedélyeket, de az aljegyző szerint ez csak a projekt keretében megvalósuló közcélú fejlesztésekre érvényes. A képviselő ezzel együtt úgy vélte, hogy az önkormányzat eddig semmit sem tett a beruházás ellen, egyszerűen feltették a kezüket, mert egyszerűbb volt felvenni az áldozati pozíciót és szerződni egy NER-lovaggal, majd az Alkotmánybíróságon megtámadni. Csernák azzal vágott vissza, hogy több tucat levelet írtak annak érdekében, hogy megakadályozzák a beruházást.

A több mint egy órás vita végén a képviselők a három fideszes tartózkodása mellett egyhangúan megszavazták a határozati javaslatokat, közte a szerződés megszüntetésére vonatkozó tárgyalások megkezdését, valamint a polgármester kiegészítő javaslata alapján az önkormányzat élve felterjesztési jogával azt kéri a Tisza-kormánytól, hogy helyezze hatályon kívül a kerületet érintő kiemelő kormányhatározatokat.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a Pólus Center mögötti csaknem 20 hektáros területre a kormány Otthon Start programjának kimaxolásával négy ütemben 3847 lakást zsúfolna nyolc darab földszint plusz 9-12-18 emeletes betontoronyba a Bayer Construct projektcége. Mivel a terület közösségi közlekedése meglehetősen gyér, csaknem 3000 autó számára alakítanak ki parkolóhelyet. Ezek a járművek azon az útvonalon ömlenek majd a városközpont felé, ahol az új zuglói városközpont irodistái, lakói és vásárlói is közlekednek majd, miközben semmivel sem lett szélesebb az út. A dugó már most állandósult. Az új negyed a szomszédos lakótelephez képest is sűrűbb, magasabb, zöld csak mutatóba lesz. A kerületiek attól is tartanak, hogy a jelenlegi ellátórendszer nem fogja tudni kiszolgálni a nagyszámú új beköltözőt.

A Tiborcz Istvánnal jó barátságban lévő Balázs Attila által vezetett Bayer Construct a Bosnyák tér mögötti új irodanegyednél már kidolgozott trükköt vetette be itt újra: településrendezési szerződés helyett fejlesztési megállapodást kötött a XV. kerülettel, amellyel megkerülhető volt számos idő- és pénzigényes törvényi feltétel, miközben az ellenzők szerint néhány, javarészt a beruházónak fontos beruházás révén megszerezték az önkormányzat támogatását.