Tiborcz István üzlettársa bocsánatot kért a levélért, amelyben felszólította dolgozóit, hogy szavazzanak a Fideszre

„Nem volt szándékomban megsérteni senkinek a szabad döntését és választási akaratát” – idézte a Telex Balázs Attilának, a Bayer Construct vezetőjének a lapnak küldött nyilatkozatát arról a levélről, amelyet a cégei dolgozóinak a választások előtt küldött, és amiben arra szólította fel a dolgozókat, hogy szavazzanak a Fideszre. Úgy tudják, hogy a cégvezető kedd délelőtt egy újabb levélben elnézést is kért a cég dolgozóitól ezért.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a NER-es építési vállalkozó, a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az üzlettársa két cége, a Bayer Construct és a Viastein alkalmazottjainak küldte el a kormánypárti választási kampányba illő levele, amelyben tulajdonképpen távozásra szólította fel azokat, akik a Tiszára szavaznának. A levélben nyugati tőkés körök ellenzéki finanszírozásáról, felépített médiafigurákról is értekezett, de leginkább – az utólag ismerten – kétharmados többséget szerző párt záróeseményéről írt, hogy az arról készült videó láttán elszakadt nála a cérna.
Balázs Attila most erről azt írta, hogy a szombati levél „hirtelen felindulásból született, figyelemmel a pénteki koncerten tapasztalt, a saját személyes értékrendemhez nem illeszkedő előadói viselkedés" miatt. A portál szerint valószínűleg Eckü heremutogatására utalhatott, de azóta átgondolhatta: „Ezt a helyzetet a szervezeten belül kezelni, korrigálni fogjuk, ennek keretében tájékoztatni fogom a kollégáimat, hogy nem volt szándékomban megsérteni senkinek a szabad döntését és választási akaratát. (...) Ha ezzel – a sajtó részére is hozzáférhetővé vált – levelemmel bárkit megsértettem, akkor ezért ezúton is elnézést kérek!"
A Telex emlékeztetett, tavaly májusban ugyanis a Viastein dolgozói, kimentek Magyar Péter nagyváradi eseményére, és ellentüntetőként megzavarták azt. – Eddigi életünkben is, továbbá a jövőben is elhatárolódunk minden politikai eseménytől – tette azonban hozzá Most Balázs Atila.