Orbán Viktor először utazik Brüsszelbe a választási veresége után

Brüsszel;Orbán Viktor;Havasi Bertalan;Patrióták Európáért;

2026-06-08 14:44:00 CEST

A korábbi miniszterelnök sajtótájékoztatót is tart a belga fővárosban.

Orbán Viktor a jövő héten először utazik Brüsszelbe az áprilisi választási veresége óta, ahol a Patrióták Európáért vezetőinek tanácskozásán vesz részt - írja az Euronews a Fidesz kommunikációs igazgatójára, Havasi Bertalanra hivatkozva.

A volt miniszterelnök június 17-én csatlakozik a pártcsalád vezetőihez, köztük Csehország miniszterelnökéhez, Andrej Babišhoz. A találkozót a június 18-19-i Európai Tanács-ülés előtt tartják. A Patrióták Európáért csoportot Orbán Viktor alapította 2024-ben. A pártcsalád jelenleg a harmadik legnagyobb politikai csoport az Európai Parlamentben. A volt miniszterelnök brüsszeli látogatása alatt sajtótájékoztatót is tart.

Magyarországot az uniós csúcson már az új miniszterelnök, Magyar Péter képviseli. Ez lesz az első alkalom csaknem két évtized után, hogy Orbán Viktor nem vesz részt az eseményen.