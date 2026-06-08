Duna;fiatal;megmentés;rendőrök;ugrás;öngyilkossági kísérlet;Petőfi híd;

2026-06-08 15:55:00 CEST

Videón, ahogy a rendőrök az utolsó utáni pillanatban kapják el a Petőfi hídról leugró fiatalt

Két budapesti rendőr az ingjét és a nadrágját megragadva húzták vissza a mélyből.