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Részlet a videóból

Videón, ahogy a rendőrök az utolsó utáni pillanatban kapják el a Petőfi hídról leugró fiatalt

Két budapesti rendőr az ingjét és a nadrágját megragadva húzták vissza a mélyből.

Testkamera rögzítette, ahogy a rendőrök a Petőfi hídról leugrani készülő fiatalt elkapják „az utolsó utáni pillanatban” – derült ki a BRFK közleményéből a police.hu oldalon, közzétéve a videófelvételt is. 

A rendőröket 2026. június 7-én 17 óra körül riasztották, hogy a Petőfi hídról valaki a mélybe akar ugrani. A helyszínre elsőként a BRFK Közrendvédelmi Főosztály két sheriff-egysége ért. Szilágyi Zsolt és Bajkó József Dávid, mindketten rendőr törzsőrmesterek óvatosan, két oldalról közelítették meg a korláton lábbal kifelé ülő fiatalt. Megpróbálták folyamatosan szóval tartani, miközben lassan csökkentették a távolságot.

Amikor az elkeseredett férfi egy rövid időre a másik irányba nézett, Szilágyi Zsolt  odaugrott, és elkapta a magát abban a pillanatban a mélybe vető fiatal ingének nyakát, majd nadrágját. Bajkó József Dávid is odarohant; a két rendőrnek nagy nehezen, együttes erővel sikerült visszahúzniuk a kapálózó, küzdő férfit. Végül kénytelenek voltak megbilincselni, hogy a mentők kórházba tudják vinni.

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Hat ember ellen emeltek vádat az ügyben.