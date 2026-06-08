Szidalmazták, bántalmazták és ételmegvonással büntették a gyerekeket egy speciális gyermekotthonban

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2026-06-08 10:00:00 CEST

Hat ember ellen emeltek vádat az ügyben.

A Soproni Járási Ügyészség vádat emelt hat emberrel szemben, akik speciális gyermekotthonban élő gyermekeket bántalmaztak – közölte hétfőn a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

A közleményben az áll, a vád lényege szerint egy Soproni járásban található speciális gyermekotthon szakmai vezetője azt az elvet képviselte, hogy a szigorú szabályok és rendfenntartás rideg fegyelme teremti meg a biztonságot a gyermekek és a munkatársak számára. Ezzel a módszerrel egyetértettek a szakmai vezető gyermekfelügyelőként, nevelőként dolgozó vádlott társai is.

A vádlottak 2021-ben és 2022-ben

rendszeresen szidalmazták, bántalmazták, ételmegvonással, rossz minőségű étel biztosításával, éjszakába nyúló takarítással, órákig tartó sarokba állítással büntették a gyermekeket.

Az elkövetők megfenyegették őket azzal, hogy ha beszélnek, akkor további bántalmazásban lesz részük. A vádlottak közül többen azzal is fenyegették a gyerekeket, hogy ha a nyomozás során nem állnak a nevelők mellé, akkor emiatt is bántalmazni fogják őket. Ezzel a magatartásukkal a gyermekek erkölcsi, értelmi fejlődését veszélyeztették.

Az ügyészség több rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette, valamint kényszerítés bűntette miatt emelt vádat az ügyben. A vádiratban indítványt tett arra, hogy a Soproni Járásbíróság végrehajtandó szabadságvesztést szabjon ki, továbbá tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától, valamint minden olyan tevékenységtől, melynek során tizennyolc év alatt gyermekekkel foglalkoznának.