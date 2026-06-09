Magyar Péter menesztette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét

felmentés;KEHI;Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;Magyar Péter;

2026-06-09 07:12:00 CEST

Gaál Szabolcs Barnát keddi hatállyal mentette fel a kormányfő, utódját még nem nevezte ki.

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét – derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból.

A hivatal elnökét Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. Gaál Szabolcs Barna 2010 óta vezette a hivatalt, utódját még nem nevezte ki. A Portfolio cikkében felidézte, hogy Magyar Péter egyébként már színre lépésekor, a legelső Partizán-interjújában is beszélt a KEHI-ről. A szerv ugyanis még 2021-ben folytatott vizsgálatot az akkor általa vezetett Diákhitel Központnál, amit a jelenlegi miniszterelnök politikai nyomásgyakorlásként értékelt.

A hivatal 2021-es jelentése túlárazottnak és gyanúsnak minősített több olyan szerződést is, amelyet Magyar Péter hivatali ideje alatt kötöttek. Magyar Péter a 2024 februárjában adott interjújában kifejtette, hogy szerinte a rendkívüli ellenőrzés valójában egy felülről irányított zsarolási kísérlet volt, amellyel az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal való, már romlóban lévő házasságát igyekeztek megmenteni. Amikor a KEHI ellenőrei megjelentek a Diákhitel Központnál, Magyar Péter telefonon kérdőre vonta a hivatal vezetőjét, Gaál Szabolcs Barnát, ám az akkori vizsgálatnak végül nem lett különösebb következménye.