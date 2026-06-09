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Magyar Péter menesztette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét

Gaál Szabolcs Barnát keddi hatállyal mentette fel a kormányfő, utódját még nem nevezte ki.

Magyar Péter miniszterelnök felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökét – derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból.

A hivatal elnökét Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, keddi hatállyal mentette fel a kormányfő. Gaál Szabolcs Barna 2010 óta vezette a hivatalt, utódját még nem nevezte ki. A Portfolio cikkében felidézte, hogy Magyar Péter egyébként már színre lépésekor, a legelső Partizán-interjújában is beszélt a KEHI-ről. A szerv ugyanis még 2021-ben folytatott vizsgálatot az akkor általa vezetett Diákhitel Központnál, amit a jelenlegi miniszterelnök politikai nyomásgyakorlásként értékelt.

A hivatal 2021-es jelentése túlárazottnak és gyanúsnak minősített több olyan szerződést is, amelyet Magyar Péter hivatali ideje alatt kötöttek. Magyar Péter a 2024 februárjában adott interjújában kifejtette, hogy szerinte a rendkívüli ellenőrzés valójában egy felülről irányított zsarolási kísérlet volt, amellyel az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal való, már romlóban lévő házasságát igyekeztek megmenteni. Amikor a KEHI ellenőrei megjelentek a Diákhitel Központnál, Magyar Péter telefonon kérdőre vonta a hivatal vezetőjét, Gaál Szabolcs Barnát, ám az akkori vizsgálatnak végül nem lett különösebb következménye.

Levélben fordult Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterhez Sátoraljaújhely polgármestere, aki azt szeretné, hogy az Erzsébet Kórház visszakapja az elmúlt években elveszített osztályait és szolgáltatásait. 