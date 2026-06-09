Erre senki nem számított, májusban csökkent az infláció Magyarországon

KSH;infláció;élelmiszerárak;

2026-06-09 08:53:00 CEST

1,8 százalékra lassult az fogyasztói árak emelkedése.

Áprilisban még 2,1 százalékkal nőttek az árak az elemzői várakozások hasonló adatot, egy kis emelkedést jósoltak májusra, ám a várt 2,2 százalékkal szemben a múlt hónapban 1,8 százalékra lassult az infláció Magyarországon – közölte kedden a KSH.

A lassulásnak több oka is van. Az egyik, hogy jelentős az elfojtott infláció, hiszen sem az energia, sem az üzemanyagárak nem tükrözik a valódi piaci folyamatokat a kormányzati beavatkozások miatt, a kiskereskedelmi árrésstopról nem is beszélve. A másik, hogy az áremelkedést fékezi piaci alapon az erős forint az importárakon keresztül.

A vártnál alacsonyabb infláció után a Magyar Nemzeti Bank várhatóan mérsékli a 2026-os áremelkedési várakozásait, ezzel párhuzamosan a hónap végén megkezdheti az alapkamat csökkentését.

A KSH jelentése szerint az elmúlt 12 hónapban az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1 százalékkal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 9,2, a büféáruké 7,0, a munkahelyi előfizetéses menüé 6,2, a cukorka, mézé 5,8, az éttermi étkezésé 5,7 és a friss hazai és déligyümölcsé 4,5 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 29,5, a vaj, vajkrémé 11,1, a sertéshúsé 10,1, a sajté 9,4, a száraztésztáé 7,2, a tejé 6,3, a burgonyáé 2,6 százalékkal mérséklődött. A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a külföldi üdülés 15,6, a teherszállítás 10,5, a sport, múzeumi belépők, valamint a járműjavítás, -karbantartás 8,0-8,0, a testápolási szolgáltatás 7,8, a belföldi üdülés 5,2 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,1 százalékkal. A háztartási energiáért 2,0, ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 2,0 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt, azaz áprilishoz mérten a fogyasztó árak stagnáltak. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal), ezen belül a burgonya 32,3, a friss hazai és déligyümölcs 1,2, az egyéb sütőipari lisztesáru és az étolaj 0,5-0,5 százalékkal többe, a friss zöldség 10,6, a tojás 4,6, a sajt 2,9, a bolti kávé és a száraz hüvelyesek 1,6-1,6, a cukor 1,4, a kenyér, a csokoládé, kakaó és a tej 1,1-1,1, a sertéshús 0,8, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,6 százalékkal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a belföldi üdülés 3,0 százalékkal többe, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 3,1, a külföldi üdülés 0,2 százalékkal kevesebbe került. A háztartási energia ára 0,8 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,1 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé stagnált. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal, a szeszes italoké 0,1 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára stagnált, míg a ruházkodási cikkek 0,8 százalékkal többe kerültek – közölte a KSH