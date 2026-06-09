KSH;infláció;élelmiszerárak;

Erre senki nem számított, májusban csökkent az infláció Magyarországon

1,8 százalékra lassult az fogyasztói árak emelkedése.

Áprilisban még 2,1 százalékkal nőttek az árak az elemzői várakozások hasonló adatot, egy kis emelkedést jósoltak májusra, ám a várt 2,2 százalékkal szemben a múlt hónapban 1,8 százalékra lassult az infláció Magyarországon – közölte kedden a KSH.

A lassulásnak több oka is van. Az egyik, hogy jelentős az elfojtott infláció, hiszen sem az energia, sem az üzemanyagárak nem tükrözik a valódi piaci folyamatokat a kormányzati beavatkozások miatt, a kiskereskedelmi árrésstopról nem is beszélve. A másik, hogy az áremelkedést fékezi piaci alapon  az erős forint az importárakon keresztül.

A vártnál alacsonyabb infláció után a Magyar Nemzeti Bank várhatóan mérsékli a 2026-os áremelkedési várakozásait, ezzel párhuzamosan a hónap végén megkezdheti az alapkamat csökkentését.

A KSH jelentése szerint az elmúlt 12 hónapban az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1 százalékkal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 9,2, a büféáruké 7,0, a munkahelyi előfizetéses menüé 6,2, a cukorka, mézé 5,8, az éttermi étkezésé 5,7 és a friss hazai és déligyümölcsé 4,5 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 29,5, a vaj, vajkrémé 11,1, a sertéshúsé 10,1, a sajté 9,4, a száraztésztáé 7,2, a tejé 6,3, a burgonyáé 2,6 százalékkal mérséklődött. A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 17,6, a külföldi üdülés 15,6, a teherszállítás 10,5, a sport, múzeumi belépők, valamint a járműjavítás, -karbantartás 8,0-8,0, a testápolási szolgáltatás 7,8, a belföldi üdülés 5,2 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,1 százalékkal. A háztartási energiáért 2,0, ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5 százalékkal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk 2,5, a járműüzemanyagok 2,0 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt, azaz áprilishoz mérten a fogyasztó árak stagnáltak. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal), ezen belül a burgonya 32,3, a friss hazai és déligyümölcs 1,2, az egyéb sütőipari lisztesáru és az étolaj 0,5-0,5 százalékkal többe, a friss zöldség 10,6, a tojás 4,6, a sajt 2,9, a bolti kávé és a száraz hüvelyesek 1,6-1,6, a cukor 1,4, a kenyér, a csokoládé, kakaó és a tej 1,1-1,1, a sertéshús 0,8, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,6 százalékkal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások ára átlagosan 0,2 százalékkal nőtt, ezen belül a belföldi üdülés 3,0 százalékkal többe, az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 3,1, a külföldi üdülés 0,2 százalékkal kevesebbe került. A háztartási energia ára 0,8 százalékkal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,1 százalékkal mérséklődött, a távfűtésé stagnált. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 0,2 százalékkal, a szeszes italoké 0,1 százalékkal nőtt. A járműüzemanyagok ára stagnált, míg a ruházkodási cikkek 0,8 százalékkal többe kerültek – közölte a KSH 

A parlamenti választás előtti napokban százmilliós támogatói szerződéseket kötött az állami szerencsejáték szervező, szinte minden kontraktus volt kormánypárti érdekeltségeket célzott.