Repkedtek a százmilliók, a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata mintegy 1,6 milliárd forintot osztott szét a parlamenti választás előtti napokban

támogatás;Szerencsejáték Zrt.;szponzorációs szerződés;osztogatás; NER;Magyar Turisztikai Ügynökség;

2026-06-09 05:55:00 CEST

A parlamenti választás előtti napokban százmilliós támogatói szerződéseket kötött az állami szerencsejáték szervező, szinte minden kontraktus volt kormánypárti érdekeltségeket célzott.

Szépen pörgött a szponzorációs szerződések számlálója a választások előtti napokban az állami Szerencsejáték Zrt.-nél. Áprilisban ugyanis – vagyis valóban a voksolás előtti napokban és órákban – összesen mintegy 1,6 milliárd forintnyi összeg utalására kötött megállapodást a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., amiről az állami szerencsejáték-szervező leányvállalatának friss közzététele tanúskodik.

Szinte kivétel nélkül a NER-hez sorolt, sőt annak csomópontjához közeli személyek érdekeltségei az érintettek. A lista szerint a megállapodásokat néhány kivételtől eltekintve április első hetében hozták tető alá.

A választás előtti napok egyértelmű nyertese

a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA), amely majdnem 709 millió forinthoz jutott.

Ez a támogatói szerződés június 1-jétől az év végéig, vagyis alig több mint fél évre szól. Az alapítvány papíron a szakma összefogásáért felel, a valóságban azonban az Orbán Ráhel és Tiborcz István fémjelezte turisztikai-szállodaipari holdudvar és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) egyik legfontosabb háttérbázisa. Tavaly májusban a 24.hu írt arról, hogy az MSZP által kiperelt adatok szerint az Szrt. eddigi támogatásainak egyik legnagyobb haszonélvezője éppen az MTSZA volt, miután az elmúlt mintegy 10 évben 3 milliárd forint forrást kaptak. A mostani, áprilisi összeget vizsgálva ez az ügylet a tetemesebb tételek közé sorolható.

A felsorolásban érdemi összeggel jelenik meg a KOD Média Kft., amelyet ugyancsak közvetlenül a NER gazdasági holdudvarához sorolnak. A politikai-gazdasági beágyazottsága a legfelsőbb kormányzati erőkig ér. A cég két részletben összesen 385 millió forinthoz juthat hozzá. Feltűnő, hogy a szponzorációs szerződés kerete ezen összegért szerfelett rövid. A jelzés szerint ugyanis a megállapodás kezdete november eleje, míg a vége január 10., vagyis kevesebb mint két és fél hónapra szól. A céginformációs adatbázis szerint a társaság többségi tulajdonosa a HGY Invest Kft. Utóbbi egészen az elmúlt év őszéig a Jupiter 888 Magántőkealap többségi tulajdonában volt, amelyet a HVG korábban úgy emlegetett, mint Tiborcz István köreihez sorolt pénzügyi alap. Azóta viszont a cégkivonatok szerint Csetényi Csabához és Krskó Tiborhoz került. Előbbit korábban rendre Rogán Antal szomszédjaként azonosították, aki a Balásy-korszak előtt a kormányzati plakát- és médiakampányok egyik legfőbb lebonyolítója és milliárdos haszonélvezője volt. Krskó Tibor pedig Csetényi üzlettársaként jelent meg az elmúlt években a hírekben. A KOD Média Kft. ezek fényében még idén áprilisban sem csupán lazán kapcsolódott a kormányzati körökhöz, hanem a NER oligarchikus államilag finanszírozott céghálójának egyik belső magjához tartozó szereplőjeként jellemezhető.

Ezen felül 120 millió forintot kapott hasonló teljesítési paraméterek – kezdő- és záródátumok – mentén a Network 360 Reklámügynökség Kft. is, amelyet szintén Csetényi Csaba érdekkörébe sorolnak,

s a szervezet korábban a kormányzati kommunikáció abszolút csúcsszereplője volt, mára leginkább a közvetlen állami milliárdok helyett „kegyelemkenyérként” fenntartott állami szponzorpénzekből él. Ehhez képest aprópénzzel, 40 millió forinttal be kellett érnie az Epicure Events Kft.-nek, ám nagy meglepetés nincs abban, hogy ez a cég is az előbbiek céghálójába sorolható, hiszen a tulajdonosa a már említett HGY Invest, a székhelye pedig pontosan ugyanott, ugyanabban a Margit körúti lakásban van, ahol például a Network 360-é.

Az Szrt. áprilisi listájának szereplője az ebben a körben egy szintén jól ismert szereplő,

az Aréna Média Kft. és a Kő-Vár Park Kft. A két cég három kontraktus révén összesen 130 millió forintnak örülhetett.

A cégbírósági papírok szerint mindkét vállalat Rózsa Istvánnak, az ATV korábbi elnökének az érdekeltsége. Ahogy ezen társaságok is, úgy a korábbiak is előzetesen egyébként rendre feltűntek az Szrt. szponzorlistáján.

Minden bizonnyal roppant boldogan zárhatta a hónap első napjait

a Havasi Balázs zongoraművészhez köthető Symphonic Concert Management Kft. A produkciós és koncertszervező is érdemi tételt, 150 millió forintot kapott.

Ez a vállalat eddig főként a nagyszabású Havasi-koncerteseményekről volt ismert. Érdekesség, hogy tulajdonosai között, a cégbírósági papírok szerint, fellelhető az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap is.

A lista végén három szerényebb összeg tűnik fel: a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nkft. 20 millió forinttal, az Artúr Napok Nonprofit Kft. 25 millióval és az eSport1 Kft. 35 millió forinttal. Utóbbiak közül a leginkább említésre méltó az Artúr Napok Nonprofit Kft. Ezt a céget a Szerencsi Artúr Napok Fesztivál szervezőjeként említik a helyi Szerencsi Napló hasábjain még a tavalyi esemény kapcsán is. A fesztiválnak egy 2023-as „felvezetőjét” megtalálva a szervező csapat nevében, mint a lebonyolításban részt vevő Event-Immo Kft. ügyvezető igazgatója, Schmidl Péter adott tájékoztatást. Utóbbi pedig nem más, mint a Mészáros Lőrinc-féle turisztikai üzletág háttérben meghúzódó, kulcsfontosságú operatív menedzser és szakértő.