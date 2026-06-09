Bekameráztatta a jegyző irodáját, pénzbüntetésre ítélték a volt balatonalmádi polgármestert

megfigyelés;lehallgatás;Balatonalmádi;tiltott adatszerzés;

2026-06-09 14:46:00 CEST

A részben a tárgyalóasztalra, részben a páncélszekrényre is rálátott a berendezés.

Pénzbüntetésre ítéltek egy korábbi Veszprém vármegyei polgármestert, mert hivatali ideje alatt rejtett kamerával figyeltette meg a jegyző irodáját - közölte a Veszprémi Törvényszék.

A Veszprémi Járásbíróság büntetővégzésében tiltott adatszerzés bűntette miatt 600 ezer forint megfizetésére kötelezte a 47 éves férfit. Bár a tájékoztatás nem nevezi meg, de egyértelműen a balatonalmádi hivatalban történtekről van szó.

Az ítélet szerint a volt polgármester kép- és hangrögzítésre alkalmas rejtett kamerát szereltetett fel a jegyző tudta és beleegyezése nélkül. A kamerát és egy mikrofont a klímaberendezés kábelcsatornájába rejtették, úgy, hogy az eszköz a jegyzői iroda bejárati ajtajára, részben a tárgyalóasztalra és egy páncélszekrényre is rálátott.

A felvételeket rögzítő eszközt és a merevlemezt ugyanazon az emeleten, egy tárgyalóteremben, radiátorburkolat alatt helyezték el. A szerelést végző szakember a bíróság szerint nem tudta, hogy a kamera telepítéséhez a jegyző nem járult hozzá.

A volt polgármester a telefonján keresztül távolról hozzáfért a felvételekhez. A bíróság szerint 2021. május 25. és 2022. március 16. között - hosszabb kihagyásokkal, de több alkalommal - visszanézte a rögzített kép- és hanganyagot. Ezután már nem játszotta vissza a felvételeket, de az eszköz egészen 2025. március 28-i megtalálásáig tovább rögzítette, mi történt az irodában.

A büntetővégzés jogerős.