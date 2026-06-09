Robbanás volt a Debreceni Egyetem egyik épületében

Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetem Kémiai Épületében, egy szerelés alatt álló transzformátoregységben - írja a Haon a hallgatóknak küldött neptunos értesítés alapján.
Az üzenet szerint a baleset a felújítási munkák közben történt, és az egyedi gyártású transzformátoregység gyakorlatilag megsemmisült. Emiatt az egész épületben szünetel az áramellátás.
Az egyetem arról is tájékoztatta a hallgatókat, hogy amíg nem áll helyre az elektromos ellátás, az épületben nem lehet dolgozni. A dolgozóknak otthoni munkavégzést rendeltek el, az ügyintézés pedig a telefonok kiesése miatt e-mailben lehetséges.
A portál megkereste a Debreceni Egyetem sajtóirodáját, hogy történt-e személyi sérülés, mi okozhatta a robbanást, és mikorra állhat helyre az áramellátás, a válasszal frissíti a cikket.