Robbanás volt a Debreceni Egyetem egyik épületében

baleset;robbanás;felújítás;Debreceni Egyetem;

2026-06-09 14:38:00 CEST

Egyelőre nem tudni, történt-e személyi sérülés.

Elektromos robbanás történt a Debreceni Egyetem Kémiai Épületében, egy szerelés alatt álló transzformátoregységben - írja a Haon a hallgatóknak küldött neptunos értesítés alapján.

Az üzenet szerint a baleset a felújítási munkák közben történt, és az egyedi gyártású transzformátoregység gyakorlatilag megsemmisült. Emiatt az egész épületben szünetel az áramellátás.

Az egyetem arról is tájékoztatta a hallgatókat, hogy amíg nem áll helyre az elektromos ellátás, az épületben nem lehet dolgozni. A dolgozóknak otthoni munkavégzést rendeltek el, az ügyintézés pedig a telefonok kiesése miatt e-mailben lehetséges.

A portál megkereste a Debreceni Egyetem sajtóirodáját, hogy történt-e személyi sérülés, mi okozhatta a robbanást, és mikorra állhat helyre az áramellátás, a válasszal frissíti a cikket.