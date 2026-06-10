Félmilliót szán külföldi nyaralásra az átlag magyar utazó, a horvát tengerpartokon minden eddiginél több magyar lehet idén nyáron

Legalább egy külföldi nyaralásra készül idén a magyarok 39 százaléka, az utazási kedvet egyelőre nem törték meg sem a magas árak, sem a nemzetközi konfliktusok. A június eleji foglalási adatok és piaci felmérések alapján a mediterrán térség továbbra is a legnépszerűbb célpont, de egyre többen keresik az olcsóbb, kedvező ár-érték arányú alternatívákat is. Külföldi nyaralásra átlagosan mintegy 500 ezer forintot szánnak az utazni készülők, a gyerekes családok ennél többet is - derült ki a Groupama Biztosító és az OTP Bank országos kutatásából. A válaszadók 61 százaléka kifejezetten erre a célra tett félre, de csaknem ugyanennyien más kiadásokról is hajlandók lemondani a nyaralás érdekében.
A legnépszerűbb úti cél továbbra is Horvátország, amelyet a megkérdezettek 26 százaléka választana. A déli szomszéd népszerűsége egy év alatt közel másfélszeresére nőtt.
A rangsorban Olaszország és Ausztria követi, de Görögország és Spanyolország is stabilan a kedvencek között maradt. Összességében a külföldi nyaralást tervezők 61 százaléka dél-európai célpontban gondolkodik. A foglalási adatok ugyanakkor új dinamikát is mutatnak. A Kiwi.com és a repjegy.hu adatai szerint egyaránt az egyik legnagyobb nyertes Albánia, ahol a magyarok foglalásainak száma egy év alatt több mint 160–250 százalékkal emelkedett. Hasonlóan erős növekedést mutat Törökország és Ciprus is. Ezek az országok a hagyományos mediterrán célpontoknál kedvezőbb árazás mellett kínálnak egyre jobb szolgáltatási színvonalat, miközben a légi összeköttetések is bővülnek.
A repülős utazások iránti kereslet minden korábbi várakozás ellenére látványosan erősödött. A Kiwi.com adatai szerint az idei július-augusztusi időszakra már több mint 50 százalékkal több foglalás érkezett, mint egy évvel korábban. A külföldre készülők 47 százaléka repülővel utazna, ami mintegy tíz százalékpontos növekedés tavalyhoz képest. A keresletet az is erősíti, hogy több népszerű európai útvonalon csökkentek a repülőjegyárak. Rómába átlagosan 12 százalékkal, Bariba 22 százalékkal, Tiranába 17 százalékkal olcsóbban lehet eljutni, mint tavaly - nem függetlenül az erős forinttól és a folyamatosan akciózó diszkont légitársaságoktól. A tengerentúli utazásoknál azonban már más a helyzet: New York esetében például több mint harmadával emelkedtek az átlagos jegyárak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európán kívüli utak iránti kereslet visszaesett.Ennél jobb már nem lesz, aki még nem vásárolt eurót külföldi nyaralásra, annak most érdemes
A nemzetközi konfliktusok egyre inkább bekerültek az utazási döntések szempontjai közé, vagyis az ár mellett egyre fontosabb szerepet kap a biztonság. A Groupama–OTP kutatás szerint a válaszadók 26 százalékának utazási terveit befolyásolja az iráni háborús helyzet, és minden tizedik ember jelentős tényezőként tekint rá. Az úti cél kiválasztásakor a szálláshely megbízhatósága, a vendégértékelések és a biztonsági szempontok ma már csaknem olyan fontosak, mint az ár. Az utazók közel fele az euró-forint árfolyamát is figyeli. Ez nem meglepő annak tudatában, hogy a magyarok külföldi utazásainak jelentős része idén is az euróövezetbe irányul. Az utóbbi hónapokban erősödő forint valamelyest javította a magyar turisták vásárlóerejét, bár a dél-európai országokban tapasztalható infláció miatt a helyszíni költségek tovább emelkedtek.
Vakmerő fiatalok
A magyarok egyre tudatosabban készülnek az utazásra, ezt tükrözi az is, hogy a külföldre indulók fele minden alkalommal köt utasbiztosítást. Ugyanakkor a fiatalok körében továbbra is alacsonyabb a biztosítási hajlandóság, ami azért figyelemre méltó, mert a külföldi káreseményekben leggyakrabban éppen a 18–29 éves korosztály érintett.
Az idén nyári belföldi turizmussal kapcsolatos várakozásokat fűtötte a repülőjáratokkal kapcsolatos bizonytalanság, a várható járatösszevonásokról, menetrendi bizonytalanságokról szóló hírek azonban nem bizonyultak általánosnak. Egyelőre. A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint a nyári szezon hazai favoritja egyértelműen a Balaton. A régió részesedése a főszezoni foglalásokból már most eléri a 33 százalékot. A legnépszerűbb célpont országosan Siófok, amelyet két fürdőváros, Hajdúszoboszló és Gyula követ, majd újra egy tóparti kedvenc, Balatonfüred jön a toplistán sorban.
A turisztikai szakmai szervezetek óvatosan fogalmazták meg idei várakozásaikat. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint a nyári előfoglalásokban egyelőre nem látszik kiugró növekedés, miközben a vendéglátás továbbra is súlyos munkaerőgondokkal küzd. A Balatonnál különösen a szakácsok, felszolgálók és konyhai dolgozók hiánya komoly kihívás, a vendégforgalom növekedése tehát nem feltétlenül jelent automatikusan jobb szezont a szolgáltatóknak. A munkaerőhiány ráadásul a béreket és a működési költségeket is emeli.Rettegnek, hogy a tavalyinál is rosszabb lesz a balatoni szezon, a legkevésbé az alacsony vízállás miatt