Félmilliót szán külföldi nyaralásra az átlag magyar utazó, a horvát tengerpartokon minden eddiginél több magyar lehet idén nyáron

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2026-06-10 05:50:00 CEST

A repülős utazások iránti kereslet is látványosan erősödött.

Legalább egy külföldi nyaralásra készül idén a magyarok 39 százaléka, az utazási kedvet egyelőre nem törték meg sem a magas árak, sem a nemzetközi konfliktusok. A június eleji foglalási adatok és piaci felmérések alapján a mediterrán térség továbbra is a legnépszerűbb célpont, de egyre többen keresik az olcsóbb, kedvező ár-érték arányú alternatívákat is. Külföldi nyaralásra átlagosan mintegy 500 ezer forintot szánnak az utazni készülők, a gyerekes családok ennél többet is - derült ki a Groupama Biztosító és az OTP Bank országos kutatásából. A válaszadók 61 százaléka kifejezetten erre a célra tett félre, de csaknem ugyanennyien más kiadásokról is hajlandók lemondani a nyaralás érdekében.

A legnépszerűbb úti cél továbbra is Horvátország, amelyet a megkérdezettek 26 százaléka választana. A déli szomszéd népszerűsége egy év alatt közel másfélszeresére nőtt.

A rangsorban Olaszország és Ausztria követi, de Görögország és Spanyolország is stabilan a kedvencek között maradt. Összességében a külföldi nyaralást tervezők 61 százaléka dél-európai célpontban gondolkodik. A foglalási adatok ugyanakkor új dinamikát is mutatnak. A Kiwi.com és a repjegy.hu adatai szerint egyaránt az egyik legnagyobb nyertes Albánia, ahol a magyarok foglalásainak száma egy év alatt több mint 160–250 százalékkal emelkedett. Hasonlóan erős növekedést mutat Törökország és Ciprus is. Ezek az országok a hagyományos mediterrán célpontoknál kedvezőbb árazás mellett kínálnak egyre jobb szolgáltatási színvonalat, miközben a légi összeköttetések is bővülnek.

A repülős utazások iránti kereslet minden korábbi várakozás ellenére látványosan erősödött. A Kiwi.com adatai szerint az idei július-augusztusi időszakra már több mint 50 százalékkal több foglalás érkezett, mint egy évvel korábban. A külföldre készülők 47 százaléka repülővel utazna, ami mintegy tíz százalékpontos növekedés tavalyhoz képest. A keresletet az is erősíti, hogy több népszerű európai útvonalon csökkentek a repülőjegyárak. Rómába átlagosan 12 százalékkal, Bariba 22 százalékkal, Tiranába 17 százalékkal olcsóbban lehet eljutni, mint tavaly - nem függetlenül az erős forinttól és a folyamatosan akciózó diszkont légitársaságoktól. A tengerentúli utazásoknál azonban már más a helyzet: New York esetében például több mint harmadával emelkedtek az átlagos jegyárak, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európán kívüli utak iránti kereslet visszaesett.

A nemzetközi konfliktusok egyre inkább bekerültek az utazási döntések szempontjai közé, vagyis az ár mellett egyre fontosabb szerepet kap a biztonság. A Groupama–OTP kutatás szerint a válaszadók 26 százalékának utazási terveit befolyásolja az iráni háborús helyzet, és minden tizedik ember jelentős tényezőként tekint rá. Az úti cél kiválasztásakor a szálláshely megbízhatósága, a vendégértékelések és a biztonsági szempontok ma már csaknem olyan fontosak, mint az ár. Az utazók közel fele az euró-forint árfolyamát is figyeli. Ez nem meglepő annak tudatában, hogy a magyarok külföldi utazásainak jelentős része idén is az euróövezetbe irányul. Az utóbbi hónapokban erősödő forint valamelyest javította a magyar turisták vásárlóerejét, bár a dél-európai országokban tapasztalható infláció miatt a helyszíni költségek tovább emelkedtek.

Vakmerő fiatalok A magyarok egyre tudatosabban készülnek az utazásra, ezt tükrözi az is, hogy a külföldre indulók fele minden alkalommal köt utasbiztosítást. Ugyanakkor a fiatalok körében továbbra is alacsonyabb a biztosítási hajlandóság, ami azért figyelemre méltó, mert a külföldi káreseményekben leggyakrabban éppen a 18–29 éves korosztály érintett.

Az idén nyári belföldi turizmussal kapcsolatos várakozásokat fűtötte a repülőjáratokkal kapcsolatos bizonytalanság, a várható járatösszevonásokról, menetrendi bizonytalanságokról szóló hírek azonban nem bizonyultak általánosnak. Egyelőre. A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint a nyári szezon hazai favoritja egyértelműen a Balaton. A régió részesedése a főszezoni foglalásokból már most eléri a 33 százalékot. A legnépszerűbb célpont országosan Siófok, amelyet két fürdőváros, Hajdúszoboszló és Gyula követ, majd újra egy tóparti kedvenc, Balatonfüred jön a toplistán sorban.

A turisztikai szakmai szervezetek óvatosan fogalmazták meg idei várakozásaikat. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szerint a nyári előfoglalásokban egyelőre nem látszik kiugró növekedés, miközben a vendéglátás továbbra is súlyos munkaerőgondokkal küzd. A Balatonnál különösen a szakácsok, felszolgálók és konyhai dolgozók hiánya komoly kihívás, a vendégforgalom növekedése tehát nem feltétlenül jelent automatikusan jobb szezont a szolgáltatóknak. A munkaerőhiány ráadásul a béreket és a működési költségeket is emeli.