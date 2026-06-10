gyermekvédelem;abúzus;Magyar Péter;

2026-06-10 06:00:00 CEST

Elkezdődik végre a gyermekvédelem. Vége a rendszerszintű abuzálásnak, a „látszat-jófejkedésnek”, az erőből irányításnak, a szakmaiatlanságnak, a nyuszimotor mellett brummogásnak.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette a parlamentben a gyermekvédelmi felsővezetők felmentését, miniszteri biztosa lesz a területnek, az áldozatok számára pedig egymilliárd forintos kártalanítási alapot hoznak létre.

Merőben új szemlélet ez az elmúlt tizenhat év gyakorlatához képest. A „nem mi szültük, nem mi hagytuk a kórházban őket” jelszót a „látjuk a gyerekeket és meghallgatjuk őket” váltotta fel.

Megrendítő beszéddel kezdett Magyar Péter: egy öngyilkosságba menekült bántalmazott fiú sorsán keresztül mutatta be a gyermekvédelmi rendszer összeomlását, de akár kiválaszthatott volna egy szexuálisan végsőkig kihasznált fiatalt, vagy másfél évig kórházi ágyban vegetáló kisbabát is.

Ám a várépítés nem lesz könnyű. Épp a napokban derült ki, hogy pár éve egy nyugat-magyarországi speciális gyermekotthonban rendszeresen szidalmazták és bántalmazták a gyerekeket, éjszakába nyúló takaríttatással, órákig tartó sarokba állítással, éheztetéssel büntették őket. Biztosan van most is számos hasonló történet, vagy korábbi eltussolt gyalázat. Ám már nem az lesz a szégyen, ha a dolgozók jelentik ezeket és kiderül az igazság, hanem az, ha elhallgatják.

Egy valami viszont nem változik, és az a Fidesz népmesébe illő szerepe. Mindig szembe állnak főhőssel, álnokok, hazugok, hataloméhesek. Azt mondta Gulyás Gergely, a párt frakcióvezetője: az elmúlt 16 évben lényegesen jobbak lettek a gyermekek esélyei, mint korábban, elévülhetetlenné tették a gyermekek elleni bűncselekményeket, jobb lett a jelzőrendszer és a felderítés.

Hosszú volt ez a mese, de most itt a vége, fuss el véle. Ha nem hiszed, járj utána.