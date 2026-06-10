oktatás;felvételi;gimnázium;Lannert Judit;

2026-06-10 06:00:00 CEST

A Tisza-kormány oktatási és gyermekügyi minisztere, Lannert Judit a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megszüntetéséről beszélt egy interjúban, ezzel bizonytalanságba taszítva több tízezer diákot és családjaikat - állítja Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

Az állítás hamis.

Gulyás állításával szemben a valóság az, hogy Lannert Judit a Balzac diákújságnak adott interjújában nemcsak hogy nem tett ilyen kijelentést, de még csak nem is utalt arra, hogy meg kellene szüntetni a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat. A miniszter valójában a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatának szükségességéről beszélt, amelynek értelemszerűen része a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi felvételi is. Hangsúlyozta: ez nemcsak oktatáspolitikai, hanem társadalompolitikai kérdés is, ezért megéri, hogy társadalmi egyeztetés induljon róla, amibe a fiatalokat is szeretnék bevonni.

Két eset lehetséges: az egyik, hogy Gulyás Gergely nem hallgatta meg a miniszterrel készült interjút, csak a hazudozásra és a valóság elferdítésére szakosodott fideszes propagandamédiából tájékozódott, ami most még őt is átverte. Ha esetleg kíváncsi arra, mit mondott valójában Lannert Judit, az interjú elérhető a Balzac Youtube-csatornáján, a középiskolai felvételivel kapcsolatos rész a 24. percnél kezdődik.

De akár az is elképzelhető - nem lenne példa nélküli - hogy a Fidesz frakcióvezetője nagyon is tisztában van azzal, mi hangzott el valójában, mégis a hazudozás mellett döntött, amivel csak annyi volt a politikai célja, hogy rossz fényt vessen a Tisza-kormányra. Ezzel persze ő maga taszít bizonytalanságba több tízezer diákot és a családjaikat, ráadásul tudatosan. Mintha még nem fogta volna fel, hogy a magyar választók többségének épp ebből az ostoba és átlátszó hazudozásból lett elege. Lehet, hogy a gátlástalan néphülyítés mint kormányprogram hosszabb ideig kifizetődőnek tűnt, de most már be kellene látni, hogy erre egyre kevesebb az igény.

Azon pedig már tényleg csak mosolyogni lehet, hogy a Fidesz frakcióvezetőjét a kommunista időkre emlékeztetik az oktatási miniszter el sem hangzott kijelentései. Mintha ő maga nem annak a kormánynak az ex-minisztere lenne, amelyik nemcsak egyesek fantáziájában, hanem valóban központosította az oktatási rendszert; amelyik lényegében felszámolta a tankönyvpiacot és megszüntette a szabad tankönyvválasztást; amelyik a Nemzeti alaptantervet a múlt századot idéző takaróba csomagolta be; amelyik párthűség alapján nevezett ki nádpálcás igazgatókat az iskolák és a tankerületek élére; amelyik a regnáló hatalmat kritizáló véleményük miatt távolított el pedagógusokat; amelyik hatalmi eszközökkel lépett fel gyakorlatilag mindenki ellen, aki nem illeszkedett a nemzetinek és kereszténynek csúfolt NER zagyvaideológiájába.

Ha Gulyás Gergely valóban szeretne megszabadulni egy letűnt kor élő és lélegző maradványaitól, előbb a saját frakciójában, majd a saját pártjában nézzen szét és kezdjen takarítani.