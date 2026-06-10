Steven Spielberg új sci-fije az ufórajongók biblikus mozgóképe lehet

film;Steven Spielberg;Colin Firth;Emily Blunt;

2026-06-10 13:30:00 CEST

A film az emberek egymásba vetett hitének hiányát tartja a legnagyobb problémának.

A film magyar címe afféle nyolcvanas évekbeli akciófilmet ígér, ehhez képest azonban egy ontológiai sci-fit kapunk Steven Spielbergtől, természetesen a rá jellemző gyermeki lélekstílusban. Ez nem meglepő attól az alkotótól, aki az E.T. – A földönkívüli című gyerekfilm-klasszikust, illetve a Harmadik típusú találkozások című klasszikust jegyzi – utóbbi tette Oscar-díjas operatőrré Zsigmond Vilmost. Spielberg korábban is több jelentős sci-fit adott a filmtörténetnek, most pedig újra nekifutott, hogy valami komolyat és átütőt mondjon tudományos-fantasztikus köntösben az emberiségnek. Nem nagy szavak ezek, inkább őszinte csodálat: a hetvenkilenc éves nagymesterben még mindig benne volt egy meghatározó mű.

A leleplezés napja afféle titkok könyve, amely az ufórajongók biblikus mozgóképe lehet. Nem sejtet, nem spekulál, hanem szinte tényként kezeli, hogy a földönkívüliek léteznek, és hogy létezik egy olyan, az elnöki hatalmon is túlmutató szervezet, amely kézben tartja az eseményeket. Innen indul a történet: több ember elérkezettnek látja az időt arra, hogy az emberiség végre megtudja, miről is van szó. Dr. Daniel Kellner (Josh O’Connor) magához veszi hetvenkilenc év videós bizonyítékát. Közben egy kansasi időjárás-bemondó, Margaret (Emily Blunt) egyszer csak azt tapasztalja, hogy belelát az emberekbe, ha rájuk néz. A sors természetesen összehozza őket egy közös gyermekkori élmény nyomán. Hogy ez ne történhessen meg, mindent elkövet a titokőrzők főnöke, bizonyos Scanlon ügynök (Colin Firth), de pontosan tudjuk: egy Spielberg-filmben erre kevés esélye van.

Az író-rendező nagy magabiztossággal vezeti a történetet, Janusz Kamiński képei lenyűgözőek, a veterán John Williams filmzenéje pedig visszahozza a klasszikus hollywoodi mozi hangulatát. A nem túl sok akciójelenet pazar, pontosan annyi van belőlük, amennyi kell egy efféle szuperprodukcióba. A színészek remekelnek: Emily Blunt szokás szerint tökéletes, Josh O’Connor alázatos partner, Colin Firth pedig meglepően jó gonosz.

Spielberg közben megmaradt a világ egyik legnagyobb idealistájának. Úgy gondolja, hogy az emberiség készen áll arra, hogy szembesüljön azzal: nem vagyunk egyedül az univerzumban. Sőt, a hívők is elfogadhatják, hogy Isten a Földön kívül is alkotott. A leleplezés napja az életmű talán legpacifistább darabja, amely egyértelműen kimondja: az emberiség fejlődésének legnagyobb akadálya maga az ember, illetve az egymásba vetett hit hiánya. A gondolat adott – higgyünk benne, vagy vitázzunk vele. Ha már a mester is ezt szeretné.

Infó: A leleplezés napja. Bemutatja a UIP-Duna