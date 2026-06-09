Azonnal távoznia kellett a Zeneakadémiáról Almási-Tóth Andrásnak, az Operaház művészeti vezetőjének

Zeneakadémia;Magyar Állami Operaház;abúzus;

2026-06-09 18:23:00 CEST

Több médium abúzusvádakról írt, rendőrségi feljelentésről nincs hír.

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közös megegyezéssel megszüntette Almási-Tóth András közalkalmazotti jogviszonyát. A munkáltatói jogokat gyakorló rektor június 10-i hatállyal mentesítette munkavégzési kötelezettsége alól. Az egyetem vezetősége elkötelezett amellett, hogy hallgatói a legmagasabb szintű művészi képzést kapják” – közölte a Zeneakadémia, miután Varga-Tóth Attila operaénekes Facebook-posztja után több médium arról írt: Almási-Tóth Andrásnak szexuális abúzus miatt kellett azonnal távoznia a Zeneakadémia oktatói karából. Varga-Tóth a bejegyzésében hosszan írt Almási-Tóth megkérdőjelezhető rendezői módszereiről – több operaénekes hasonló tapasztalatokról számolt be a Facebook-oldalán.

„Az idei végzős operaénekes hallgatók tanulmányait lezáró Operavizsga próbafolyamata során olyan szabályszegésekre derült fény a rendezői koncepció és annak megvalósítása kapcsán, amelyeket a Zeneakadémia nem tolerál, és amelyek nem összeegyeztethetők az egyetem szellemiségével és eljárásrendjeivel. Az idei Operavizsga koncertszerű előadásban, az eredeti helyszínen és időpontban valósul meg” – írta a Zeneakadémia.

Almási-Tóth András a Magyar Állami Operaház művészeti vezetője. A Kontroll megkeresésére az intézmény közleményben reagált: „A Magyar Állami Operaház is értesült azokról a közösségi médiában megjelent – többek között 2020-as próbafolyamatot érintő – állításokról, amelyek az intézmény egyik vezető munkatársával kapcsolatosak. A vádak súlyosságára tekintettel az Opera az ügyet kiemelt figyelemmel kezeli. Más intézmény személyügyi döntéseiről a Magyar Állami Operaház nem jogosult nyilatkozni. Az Opera ugyanakkor minden olyan jelzést komolyan vesz, amely a munkavégzés méltóságát, a biztonságos alkotói környezetet vagy a hatalmi helyzettel való visszaélés lehetőségét érinti. A Magyar Állami Operaházhoz korábban semmilyen bejelentés nem érkezett az említett vezető munkatárssal kapcsolatban.

A Magyar Állami Operaház mindezzel együtt kiemelten fontosnak tartja, hogy minden művész, munkavállaló és közreműködő biztonságos, méltó és professzionális környezetben dolgozhasson. Az Opera elutasít minden olyan magatartást, amely megalázásra, fenyegetésre, zaklatásra vagy kiszolgáltatott helyzettel való visszaélésre irányul. Az Opera a megjelent állítások tekintetében tájékozódik, és a későbbiekben dönt a további intézkedésekről, amennyiben azok szükségesek” – írták.

A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete közös közleményükben úgy fogalmaztak: elutasítanak minden olyan vezetői magatartást és annak eltussolását, amely egzisztenciális félelmeket kihasználva fenyeget, megfélemlít, kihasznál vagy kényszerít függelmi helyzetben lévő munkavállalókat. A Magyar Állami Operaház főigazgatóját, Ókovács Szilvesztert felszólították, haladéktalanul intézkedjen az operaházi dolgozók védelme és az intézmény jó hírnevének megóvása érdekében.