Egy késeléses támadás után zavargások törtek ki Észak-Írországban, a tömeg lakóépületeket is felgyújtott

gyújtogatás;Észak-Írország;késelés;zavargások;

2026-06-10 07:57:00 CEST

A tiltakozások azt követően kezdődtek, hogy egy szudáni állampolgár több késszúrással megsebesített egy helyi férfit Belfastban.

Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után.

A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek

a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor városokra is.

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is. Sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat. Kedd este egy időre a teljes tömegközlekedés leállt a városban.

A zavargások előzménye, hogy

hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba.

Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson kedd esti tájékoztatásában elmondta: jóllehet a nyomozók együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, de az eddigi vizsgálat során nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna. A támadót a helyszínen őrizetbe vették és kedd este gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek ellene. Henderson elmondta, hogy a rendőrség nem keres más gyanúsítottat a belfasti késeléses támadás ügyében.

A PSNI főparancsnok-helyettese a több helyen kitört zavargásokat „szórványos rendbontásoknak” nevezte, és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A vádlott – aki korábban nem került a rendőrség látókörébe – 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott. A férfi szerdán áll bíróság elé Belfastban.