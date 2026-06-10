MBH: augusztusban kivezethetnék a benzinársapkát

makrogazdasági prognózis;inflációs prognózis;MBH Bank;benzinárstop;

2026-06-10 12:50:00 CEST

Ha konszolidálódik az olajár a nyáron és fennmarad a forint ereje, akkor nyár végéig kivezethetik a benzinársapkát érdemi inflációemelkedés nélkül - derül ki az MBH friss gazdasági elemzésből.

A vártnál kedvezőbb első negyedéves gazdasági növekedése ellenére idén a magyar gazdaság visszafogott növekedésével számol az MBH Bank elemzői csapata. A bank szerint a magyar gazdaság idén 1,6 százalékkal nőhet, jövőre viszont már 3,1 százalékos GDP-bővüléssel számolnak, míg 2028-ra is három százalékos növekedés várható. Az infláció tartósan a jegybank toleranciasávjában marad,

idén mindössze 2,7, jövőre is csak 3,7 százalékos áremelkedéssel számolnak.

A legnagyobb kockázat továbbra is az iráni háború okozta magas energiaárak. Az olajpiaci szereplők is azzal számolnak, hogy lesz megnyugvás az árakban, de eddig ez nem következett be. A jelenlegi 90-100 dolláros kőolajár magas a korábbi 60-70 dollárhoz képest, de úgy tűnik, a világgazdaság együtt tud vele élni az elemzők szerint.

Az olajpiac arra számít, hogy nem lesz további jelentős ársokk, ráadásul majdnem minden gazdaság a moderált olajárakban érdekelt – ideértve az iráni konfliktust kirobbantó USA-t, ahol az idén félidős választások lesznek. Ebből kiindulva az MBH elemzői arra számítanak,

hogy az olajárak lassan csökkennek a nyáron, a forint erős marad, ha ez megtörténik, akkor a kormány augusztus végén kivezetheti a benzinársapkát úgy, hogy az ne járjon érdemi áremelkedéssel

– mondta Árokszállási Zoltán, az MBH elemzési igazgatója. Kicsit más a helyzet a kiskereskedelmi árrésekkel: amikor azt bevezették, az áremelkedést 0,7-1 százalékkal fékezte. Azóta lényegesen erősebb lett a forint, így a kiskereskedelmi árrésintézkedések kivezetése fél százalékpont körüli inflációemelkedést jelenthet. Ha azonban nem történne meg idén az árrésstopok elengedése, akkor a jövő évi infláció lényegesen alacsonyabb lenne a jövő évre várt 3,7 százalékos inflációnál is.

Összességében szinte minden területen lassú konszolidáció vár a magyar gazdaságra. Az elemzők idén erőteljes fogyasztásnövekedésre számítanak, a költségvetési támogatásoknak és a béremelkedéseknek köszönhetően. A beruházásoknál az idén megérkezik a fordulat, így 1,4, jövőre már 5,2 százalékkal nőhetnek, de ennek feltétele, hogy megérkeznek az uniós támogatások, amihez még komoly jogalkotási munkát kell elvégeznie a parlamentnek. Továbbra is a lakossági fogyasztás húzhatja a növekedést, de már nem annyira egyoldalúan, mint az elmúlt években – mondta Árokszállási Zoltán.

A jelenlegi kedvező, alacsony inflációs környezetben bőven van tér a kamatok csökkentésére az elemzők szerint. A hónap végén 25 bázispontos vágás jöhet, így 6 százalékra csökkenhet a jegybanki alapkamat, decemberre viszont 5,5 százalékra mérséklődhet. A 355 forintos euróárfolyam túlságosan erős, az egyensúlyi árfolyam ennél gyengébb forintot feltételezne. Az MNB a következő hónapokban ugyan csökkenti alapkamatát, de a reálkamat (az inflációval korrigált kamatszint) még mindig magasabb lesz, mint a környező országokban, így jelentős forintgyengülés nem várható, ezért tartósan 360 forint körüli eurót jósolnak az elemzők 2027 végéig, ezt követően beindulhat egy lassú nominális erősödés 2028 végére 355 forintos euróárfolyammal.

A munkaerőpiacot továbbra is egyaránt alakítják strukturális és külső kockázatok. A demográfiai folyamatok – különösen a népesség csökkenése – egyre erősebb korlátot jelentenek a foglalkoztatás bővülésében, miközben a nemzetközi bizonytalanságok is fékezik a stabilizációt. A vállalatok növekvő költségnyomással szembesülnek, ami visszafoghatja a foglalkoztatási hajlandóságot.

Ennek ellenére nem számítunk a munkanélküliségi ráta jelentős emelkedésére, 2026-ban átlagosan 4,6 százalék körüli szinttel kalkulálunk

– hangsúlyozta Balog-Béki Márta, az MBH Elemzési Centrum szenior elemzője. A béremelkedés üteme idén még viszonylag erős maradhat, közel 9 százalékos növekedéssel, azonban 2027-re már lassulás várható. A reálbérek növekedése az év első felében támogathatja a fogyasztást, később azonban az inflációs kilátások miatt mérséklődhet.

Nagyon bizonytalan az államháztartás helyzete, hiszen a Tisza-kormány szerint beavatkozások nélkül akár a GDP 6,5-7 százaléka is lehet az idei hiány. Nagy kérdés, milyen megközelítést alkalmaz a kormány: csinál egy nagy hiányt az idén, és onnan csökkent. Mi inkább arra számítunk, hogy már idén megfogja a hiányt, így idén a GDP 6,1 százalékára rúgó deficitet várunk. Jövő évtől már megtakarítást jelenthet az alacsonyabb kamat az államadósságon, a növekedés beindulásával a bevételek is emelkedhetnek, így jövőre 5,2 százalékra csökkenhet a hiány – fogalmazott Árokszállási Zoltán. Az MBH elemzői szerint idén megáll az államadósság növekedése, köszönhetően a forinterősödésnek, így a devizaadósság – forintban számolt értéke – alacsonyabb lesz.