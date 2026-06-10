Évi egymilliárd forintos bevételre tettek szert tiltott potencianövelőkkel kereskedő férfiak, a gyanúsítottak között van egy ismert magyar testépítő

letartóztatás;tiltott szerek;potencianövelő szerek;

2026-06-10 20:41:00 CEST

Négy embert letartóztattak, ötödik társuk bűnügyi felügyelet alá került. Az egyik gyanúsított egy ismert magyar testépítő.

A bíróság öt férfival szemben rendelt el kényszerintézkedést, a gyanú szerint ugyanis tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek és ebből évente egymilliárd forintos bevételre tettek szert - közölte a Budapest Környéki Törvényszék az MTI-vel szerdán.

A tájékoztatás szerint az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette és más bűncselekmény miatt nyomoz. A gyanú szerint az öt férfi 2020 óta együttműködött egy nemzetközi bűnözői csoportban, amely illegális gyógyszerek és potencianövelő szerek nemzetközi kereskedelmével foglalkozott. Hetente többször Magyarországról Szlovákiába szállítottak árut, amit aztán különböző európai országokba postáztak. A gyógyszerek kereskedelmére a szervezet nyilvános internetes oldalakat tartott fenn, rendeléseikért a vásárlók kriptovalutában fizettek vagy a pénzt külföldi bankszámlára utalták. A nyomozás eddigi adatai szerint a terheltek éves forgalma meghaladja az egymilliárd forintot.

A bíróság tájékoztatása szerint az egyik gyanúsított - aki ismert magyar testépítő - április 4-én két dobozban tiltott teljesítményfokozót adott át egy embernek, akit később a rendőrök igazoltatták és megtalálták nála a készítményeket. Emellett a férfi több más személynek is értékesített Magyarországon belül is tiltott teljesítményfokozó szereket.

A gyanúsítottak lakóhelyein a rendőrség kutatást tartott, a nyomozók telefonokat, számítástechnikai eszközöket, adathordozókat, forgalomba helyezési engedéllyel nem rendelkező készítményeket, üres gyógyszeres dobozokat, gyógyszercsomagoló anyagokat, nagy értékű autókat, karórákat és több millió forint készpénzt foglaltak le.

A bíróság döntésénél figyelembe vette, hogy két terheltnek külföldi kötődése van és nagy az esélye annak, hogy a kényszerintézkedés elrendelése nélkül a büntetőeljárásban elérhetetlenné válnak, megszöknek, vagy elrejtőznek. Emellett feltehető az is, hogy a gyanúsítottak tárgyi bizonyítékok elrejtésével, megsemmisítésével, illetve tanúk befolyásolásával megpróbálják megnehezíteni az eljárást és az is, hogy újabb bűncselekményt követnek el.

Az ötödrendű gyanúsított részben beismerte a bűncselekményt, a többiek közül volt, aki nem tett vallomást, míg mások tagadták a terhükre rótt cselekményt. A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte négy gyanúsított letartóztatását, a döntés ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbezést nyújtottak be, így esetükben a végzés nem végleges, de végrehajtható. A bíróság az ötödrendű gyanúsítottal szemben enyhébb kényszerintézkedést - bűnügyi felügyeletet - rendelt el, ez a végzés végleges és végrehajtható.